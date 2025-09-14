晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬俊麟1年半沒演八點檔 苦笑說還活著不用擔心

馬俊麟（左）辦畫展，老婆梁敏婷、6歲雙胞胎兒子星星、元元都來力挺。（記者蕭方綺攝）馬俊麟（左）辦畫展，老婆梁敏婷、6歲雙胞胎兒子星星、元元都來力挺。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬俊麟昨出席第四次個人畫展開幕儀式，老婆梁敏婷、6歲雙胞胎兒子星星、元元，以及林小樓、郎祖筠等人都到場支持。他去年3月突然消失民視《愛的榮耀》後，已1年半沒有八點檔演出，目前靠著小班制美術課支撐家計。面對每月5萬元房貸壓力，他苦笑說：「還活著，不用擔心，盡量跟太太一起努力。」

少了八點檔一集3、4萬元收入，對家庭影響大嗎？馬俊麟趕緊回：「我是薄利多銷，高估我了！」他現在一週要教5堂美術課，生活以教課、創作和帶小孩為主，加上太太正在師大攻讀博士班，夫妻倆日子相當忙碌，他也練就「一心多用」，常邊作畫邊用餘光盯著兒子練琴。

此外，去年王瞳加入《愛的榮耀》後，馬俊麟的角色就「領便當」，外界傳出「有馬沒王、沒馬有王」，馬俊麟昨淡定說：「這要問民視高層，誰能出現不是我能決定的。」認為拍八點檔時，都不知道角色變化，並強調工作都交由經紀人安排。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中