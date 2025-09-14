馬俊麟1年半沒演八點檔 苦笑說還活著不用擔心

馬俊麟（左）辦畫展，老婆梁敏婷、6歲雙胞胎兒子星星、元元都來力挺。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬俊麟昨出席第四次個人畫展開幕儀式，老婆梁敏婷、6歲雙胞胎兒子星星、元元，以及林小樓、郎祖筠等人都到場支持。他去年3月突然消失民視《愛的榮耀》後，已1年半沒有八點檔演出，目前靠著小班制美術課支撐家計。面對每月5萬元房貸壓力，他苦笑說：「還活著，不用擔心，盡量跟太太一起努力。」

少了八點檔一集3、4萬元收入，對家庭影響大嗎？馬俊麟趕緊回：「我是薄利多銷，高估我了！」他現在一週要教5堂美術課，生活以教課、創作和帶小孩為主，加上太太正在師大攻讀博士班，夫妻倆日子相當忙碌，他也練就「一心多用」，常邊作畫邊用餘光盯著兒子練琴。

此外，去年王瞳加入《愛的榮耀》後，馬俊麟的角色就「領便當」，外界傳出「有馬沒王、沒馬有王」，馬俊麟昨淡定說：「這要問民視高層，誰能出現不是我能決定的。」認為拍八點檔時，都不知道角色變化，並強調工作都交由經紀人安排。

