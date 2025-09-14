晴時多雲

娛樂 最新消息

中島健人嗨翻500名接機粉絲 大巨蛋打卡開心秀中文

中島健人來台，展現王子風範，比出「Sexy Thank You」的招牌手勢，嗨翻接機粉絲。（記者王文麟攝）中島健人來台，展現王子風範，比出「Sexy Thank You」的招牌手勢，嗨翻接機粉絲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日星中島健人今晚6點將在新莊Zepp New Taipei舉行首場海外演唱會，昨更應樂天桃猿球團邀請擔任賽後表演嘉賓，一現身大巨蛋就掀起歡呼聲。

中島健人昨上午現身松山機場，雖然他身穿黑衣、牛仔褲，不過一舉一動宛如王子降臨，不停揮手、送上飛吻，甚至比出「Sexy Thank You」的招牌手勢，一連串動作實在有夠帥，難怪讓現場500名來自台灣、日本的粉絲都陷入瘋狂。

中島健人在大巨蛋打卡，並以中文問候粉絲。（翻攝自IG）中島健人在大巨蛋打卡，並以中文問候粉絲。（翻攝自IG）

抵台後，他立刻前往大巨蛋彩排，並在IG錄製中文問候影片，「大家好，我是中島健人，我到台北啦，很期待與大家見面，IN TAIPEI DOME！」中島健人對此行相當期待，早在幾天前就把IG的精選限時動態改成「台北公演！」不停在社群上積極宣傳，希望能為粉絲帶來好運、興奮及刺激。

