萩原利久重演撫唇性感照 被誇帥笑到彎腰 許願來台拍戲

萩原利久翻開寫真集，稱自己最滿意這一張撫唇的性感照。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日星萩原利久因演出《美麗的他》系列打開知名度，此次他為宣傳寫真集首度來台，昨天接受媒體聯訪，透露已經挑戰了麻辣火鍋，也想品嘗小籠包，更希望下次能夠以演員的身分來台拍戲。

萩原利久親手將寫真集交到粉絲手上。（記者王文麟攝）

萩原利久昨在台舉行小型見面會，親手將最新寫真集交到200位幸運粉絲的手上，他被拱還原寫真集當中最滿意的照片，他選擇「性感撫唇」的動作，並謙虛表示沒有攝影團隊的幫助，是拍不到這麼好看的照片，記者大讚他「人帥，怎麼拍都好看」，讓萩原利久笑到彎腰，直呼好害羞。

萩原利久期盼以演員的身分來台拍戲。（記者王文麟攝）

儘管是首次來台，不過萩原利久知道台灣粉絲一直以來都很支持他，他在日本也收到許多來自台灣的信，「粉絲知道我不會中文，就用日文寫信，我都有把它看完，非常開心。」他也希望更加精進自己的中文與粉絲交流，因此當場現學現賣中文的「加油、我愛你」寵粉，讓現場粉絲爆出尖叫聲。

