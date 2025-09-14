晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安妮斯頓黏瑞絲互相依靠 《六人行》親妹妹變最佳戰友

珍妮佛安妮斯頓（左）和瑞絲薇絲朋一同出席《晨間直播秀》第四季首映，受訪時稱對方是最佳戰友。（路透）珍妮佛安妮斯頓（左）和瑞絲薇絲朋一同出席《晨間直播秀》第四季首映，受訪時稱對方是最佳戰友。（路透）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕金球戲后珍妮佛安妮斯頓和奧斯卡影后瑞絲薇絲朋一同回歸Apple TV+熱門影集《晨間直播秀》第四季，兩人出席線上國際記者會時分享對彼此的情誼。安妮斯頓直言，從沒想過當年在《六人行》客串演出她妹妹的瑞絲，會成為她的最佳戰友，「她就是我的依靠！」

珍妮佛安妮斯頓（右）和瑞絲薇絲朋在《晨間直播秀》愛恨交織。（Apple TV+提供）珍妮佛安妮斯頓（右）和瑞絲薇絲朋在《晨間直播秀》愛恨交織。（Apple TV+提供）

兩人情誼始於2000年，瑞絲客串《六人行》飾演安妮斯頓的妹妹，之後很快成為好友，但直到2018年才再度合作，一起製作並主演《晨間直播秀》。戲裡愛恨交織，戲外則坦言彼此的依靠極深，更說若非私人與職業上的緊密情誼，這部影集恐怕難以誕生。

瑞絲薇斯朋在《晨間直播秀》第四季繼續展現不同野心。（達志影像）瑞絲薇斯朋在《晨間直播秀》第四季繼續展現不同野心。（達志影像）

瑞絲表示：「我們真的很幸運認識彼此，能互相打電話說：『要不要一起做《晨間直播秀》？因為如果妳不做，我也不會做。』正是我們的合作力量，才讓一切成真。」現實中兩人彼此支持，成為持續前行的力量。安妮斯頓說：「老實說，我不知道如果沒有她在身邊我該怎麼辦。我們互相扶持，也和這部劇一起成長。」

安妮斯頓也談到一路走來心境，「曾經有一段時間，女性甚至不會被邀請進入決策桌，更別說有人會想到她們能製作節目。甚至會有人覺得：『妳覺得自己能當製片人，真是太可愛了。』所以我們希望能啟發年輕女性勇敢追求目標，不要接受拒絕作為答案。」

該影集先前融入「#MeToo」運動與疫情等議題，新一季則將聚焦人工智慧的崛起與新聞信任危機。安妮斯頓解釋，原本並非打算讓影集緊貼時事，「隨著影集發展，編劇也不斷創作，內容自然變得切合時事。現在我們也在想，我們的編劇是否又再度預見了未來？」《晨間直播秀》第四季將於9月17日在Apple TV+ 首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中