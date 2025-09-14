安妮斯頓黏瑞絲互相依靠 《六人行》親妹妹變最佳戰友

珍妮佛安妮斯頓（左）和瑞絲薇絲朋一同出席《晨間直播秀》第四季首映，受訪時稱對方是最佳戰友。（路透）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕金球戲后珍妮佛安妮斯頓和奧斯卡影后瑞絲薇絲朋一同回歸Apple TV+熱門影集《晨間直播秀》第四季，兩人出席線上國際記者會時分享對彼此的情誼。安妮斯頓直言，從沒想過當年在《六人行》客串演出她妹妹的瑞絲，會成為她的最佳戰友，「她就是我的依靠！」

珍妮佛安妮斯頓（右）和瑞絲薇絲朋在《晨間直播秀》愛恨交織。（Apple TV+提供）

兩人情誼始於2000年，瑞絲客串《六人行》飾演安妮斯頓的妹妹，之後很快成為好友，但直到2018年才再度合作，一起製作並主演《晨間直播秀》。戲裡愛恨交織，戲外則坦言彼此的依靠極深，更說若非私人與職業上的緊密情誼，這部影集恐怕難以誕生。

瑞絲薇斯朋在《晨間直播秀》第四季繼續展現不同野心。（達志影像）

瑞絲表示：「我們真的很幸運認識彼此，能互相打電話說：『要不要一起做《晨間直播秀》？因為如果妳不做，我也不會做。』正是我們的合作力量，才讓一切成真。」現實中兩人彼此支持，成為持續前行的力量。安妮斯頓說：「老實說，我不知道如果沒有她在身邊我該怎麼辦。我們互相扶持，也和這部劇一起成長。」

安妮斯頓也談到一路走來心境，「曾經有一段時間，女性甚至不會被邀請進入決策桌，更別說有人會想到她們能製作節目。甚至會有人覺得：『妳覺得自己能當製片人，真是太可愛了。』所以我們希望能啟發年輕女性勇敢追求目標，不要接受拒絕作為答案。」

該影集先前融入「#MeToo」運動與疫情等議題，新一季則將聚焦人工智慧的崛起與新聞信任危機。安妮斯頓解釋，原本並非打算讓影集緊貼時事，「隨著影集發展，編劇也不斷創作，內容自然變得切合時事。現在我們也在想，我們的編劇是否又再度預見了未來？」《晨間直播秀》第四季將於9月17日在Apple TV+ 首播。

