娛樂 最新消息

玖壹壹台中嗨唱 號召粉絲祝福閃婚Lulu

嘻哈天團玖壹壹重返街頭開唱。（KKLIVE、混血兒娛樂）嘻哈天團玖壹壹重返街頭開唱。（KKLIVE、混血兒娛樂）

〔記者陽昕翰／台北報導〕玖壹壹迎來成軍16週年，展開「玖壹壹 南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」，前晚首站特別選在他們的故鄉台中老虎城嗨唱，3人加碼帶來破億夯曲《嘻哈庄腳情》，替宣布結婚的好友Lulu送上祝福。

玖壹壹選唱《南北二路 LAN PA LI ROAD》專輯中的五首歌，提前為即將到來的萬人音樂節暖身。玖壹壹笑說：「大家趕快把歌練好，音樂節的時候能一起大合唱！」

他們更在演出時幽默喊話：「竟然有人在我們玖壹壹生日（9月11日）公布結婚喜訊。」隨即號召全場粉絲祝福Lulu及陳漢典。

這次回到街頭開唱，對玖壹壹別具意義。成員洋蔥感性回憶：「剛開始玩音樂的時候，還沒有人認識我們，跟健志常常在夜店演出，沒有成名曲，就一直唱一些大家沒聽過的歌，但還是把握每個機會拼命演出。」「玖壹壹南北貳路音樂節2025」11月15及16日將在台中水湳中央公園登場。今晚則要轉戰台北艋舺青山宮快閃演出。

