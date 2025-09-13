晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Energy告白復出驚奇之旅 相約小巨蛋見

Energy明年初重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）Energy明年初重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy「ALL IN全面進擊」高雄巨蛋演唱會上週末圓滿落幕，團員連唱兩天，捨不得與歌迷說再見，在演唱會第二天的安可，驚喜宣布將於明年1月10日重返台北小巨蛋開唱。

在高雄演唱會上，Energy向粉絲告白這些年走過的心路歷程。Toro感性回憶：「我們跨過卡帶到CD再到串流，謝謝大家的支持！也讓我們在去年拿下許多第一名，更奪得夢寐以求的金曲獎。」書偉回顧這一年九個月的復出歷程，直呼真的不可思議，「希望大家能從演唱會帶走滿滿能量，下次也要照顧好自己再來現場。」

阿弟坦言，這段時間因爲繁忙的工作而感到倦怠，甚至想放棄，但只要一站上舞台看到歌迷，就會瞬間充滿力量。坤達則分享準備過程中的用心：「誰叫演唱會名稱叫ALL IN，不然為什麼要飛這麼高呢。」

團長牛奶更向歌迷吐出肺腑之言：「希望大家能開心、感動地看出 Energy的努力，我們身上的勞損很多，只有在唱歌跳舞的時候，身體才覺得最舒服。」期待明年初的小巨蛋能與歌迷創下更多的回憶。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中