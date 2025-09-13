Energy告白復出驚奇之旅 相約小巨蛋見

Energy明年初重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy「ALL IN全面進擊」高雄巨蛋演唱會上週末圓滿落幕，團員連唱兩天，捨不得與歌迷說再見，在演唱會第二天的安可，驚喜宣布將於明年1月10日重返台北小巨蛋開唱。

在高雄演唱會上，Energy向粉絲告白這些年走過的心路歷程。Toro感性回憶：「我們跨過卡帶到CD再到串流，謝謝大家的支持！也讓我們在去年拿下許多第一名，更奪得夢寐以求的金曲獎。」書偉回顧這一年九個月的復出歷程，直呼真的不可思議，「希望大家能從演唱會帶走滿滿能量，下次也要照顧好自己再來現場。」

阿弟坦言，這段時間因爲繁忙的工作而感到倦怠，甚至想放棄，但只要一站上舞台看到歌迷，就會瞬間充滿力量。坤達則分享準備過程中的用心：「誰叫演唱會名稱叫ALL IN，不然為什麼要飛這麼高呢。」

團長牛奶更向歌迷吐出肺腑之言：「希望大家能開心、感動地看出 Energy的努力，我們身上的勞損很多，只有在唱歌跳舞的時候，身體才覺得最舒服。」期待明年初的小巨蛋能與歌迷創下更多的回憶。

