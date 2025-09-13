GD搶先SJ登大巨蛋 11月起連嗨兩天 李鍾碩11/16來台辦見面會

GD將在台北大巨蛋連唱兩天，成為首個在大巨蛋開專場演唱會的韓國男歌手。

（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON的《Übermensch》世界巡迴昨宣布，將在11月1、2日於台北大巨蛋舉行安可場，他將成為第一位在大巨蛋開專場的韓國男歌手，搶先11月中開唱的Super Junior。

李鍾碩將在11月16日來台，希望能當面向粉絲傳達愛意。（網銀國際影視提供）

GD在今年7月於小巨蛋連唱3天掀起旋風，現場座無虛席，共吸引3.6萬人朝聖，這次安可場將移師台北大巨蛋，場地、容納人數全升級，要讓粉絲都搶得到票。值得一提的是，4個月前他才在小巨蛋的舞台上瘋狂暗示，比出數字「4」，一度讓粉絲誤以為是BIGBANG要以「4人體制」回歸，沒想到竟然是「4個月後」再見。

另一韓流男神李鍾碩則是在11月16日於台北國際會議中心舉行粉絲見面會，十分寵粉的他過去曾親自在見面會的入口替粉絲驗票、與每位粉絲握手並發放應援禮物，讓粉絲感動不已。今年巡迴見面會名稱中的「With」是他的官方粉絲名，寓意是希望與粉絲「像現在這樣彼此相依、互相陪伴」。

李鍾碩誠摯地向粉絲告白：「想當面傳達一直以來想說的話，希望準備的舞台（表演）能完美地表現給大家。」李鍾碩見面會門票將於9月20日啟售。

