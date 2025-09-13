晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD搶先SJ登大巨蛋 11月起連嗨兩天 李鍾碩11/16來台辦見面會

GD搶先SJ登大巨蛋 11月起連嗨兩天 李鍾碩11/16來台辦見面會GD將在台北大巨蛋連唱兩天，成為首個在大巨蛋開專場演唱會的韓國男歌手。
（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON的《Übermensch》世界巡迴昨宣布，將在11月1、2日於台北大巨蛋舉行安可場，他將成為第一位在大巨蛋開專場的韓國男歌手，搶先11月中開唱的Super Junior。

李鍾碩將在11月16日來台，希望能當面向粉絲傳達愛意。（網銀國際影視提供）李鍾碩將在11月16日來台，希望能當面向粉絲傳達愛意。（網銀國際影視提供）

GD在今年7月於小巨蛋連唱3天掀起旋風，現場座無虛席，共吸引3.6萬人朝聖，這次安可場將移師台北大巨蛋，場地、容納人數全升級，要讓粉絲都搶得到票。值得一提的是，4個月前他才在小巨蛋的舞台上瘋狂暗示，比出數字「4」，一度讓粉絲誤以為是BIGBANG要以「4人體制」回歸，沒想到竟然是「4個月後」再見。

另一韓流男神李鍾碩則是在11月16日於台北國際會議中心舉行粉絲見面會，十分寵粉的他過去曾親自在見面會的入口替粉絲驗票、與每位粉絲握手並發放應援禮物，讓粉絲感動不已。今年巡迴見面會名稱中的「With」是他的官方粉絲名，寓意是希望與粉絲「像現在這樣彼此相依、互相陪伴」。

李鍾碩誠摯地向粉絲告白：「想當面傳達一直以來想說的話，希望準備的舞台（表演）能完美地表現給大家。」李鍾碩見面會門票將於9月20日啟售。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中