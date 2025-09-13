黃仲崑自曝得帕金森氏症 76歲洪小喬助陣民歌大團圓

洪小喬（右）露面分享近況，與黃仲崑合體宣傳演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會11月22日登場，76歲的「金曲小姐」洪小喬昨與黃仲崑合體宣傳。對於首次登上台北大巨蛋，洪小喬表示：「既不緊張也不興奮，沒有害怕的感覺。」霸氣笑說：「四、五萬人會（又）怎樣！」黃仲崑已經拿了2年敬老卡，近來深受手抖的症狀所苦，他說：「現在就改用右手拿麥克風，要做什麼都還可以做！」態度坦然。

Lulu陪著老公黃仲崑一起出席活動，感情很甜蜜。（記者陳奕全攝）

過去習慣以大圓帽遮臉的洪小喬，大方露面展露優雅氣質，談及當年神祕不露臉的原因，直言是為了避免被品頭論足，如今心態更加自在，「因為我對我自己的美麗很有自信！」昨天也在現場與黃仲崑合唱當年那首讓黃仲崑走紅的《牽掛》。

請繼續往下閱讀...

黃仲崑多年前就因爲手抖發現罹患「原發性震顫」，已經開刀治療，近來手抖症狀持續，自曝父親就是因帕金森氏症過世，認為自己可能也罹患此病。不過，黃仲崑的老婆Lulu受訪解釋，看了不同醫生觀點不同，認為手抖可能是之前手術後發生的代償作用。

黃仲崑與小17歲的Lulu感情依舊，受訪放閃笑說：「我們結婚時被說是父女戀，現在變成姊弟戀，我們是倒吃甘蔗！」Lulu則爆料老公愈來愈不愛工作，還虧：「他就這張臉值錢，要出來賺錢給我花！」

主辦單位表示，「民歌大團圓」演唱會已進入緊鑼密鼓的製作階段。為了讓超過74組的演出人員呈現最精彩的表演，要讓歌迷盡情享受7小時的民歌盛宴，製作團隊首創演唱會雙樂隊編制，並邀來台灣橫跨古典與流行的音樂藝術頂尖團隊灣聲樂團跨刀演出。

