陳伊率隊嗨跳應援舞 廉世彬洩韓籍三本柱大胃王

陳伊（左起）、廉世彬、金吉娜、高佳彬、娜比出席記者會，現場嗨跳應援舞充滿魅力。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕臺中連莊職業排球隊昨舉辦開季記者會，「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」隊長陳伊、以恩、小李子、玥晨，韓國舞蹈練習生娜比以及韓籍三本柱廉世彬、高佳彬、金吉娜全員出席，在記者會上更大跳應援舞、活力十足。

陳伊同時身兼樂天女孩，她說今年正好是職業排球元年，抱持著試試看的心去報名就選上了。她也說自己會將10年啦啦隊經歷分享給學妹們，喊話一起加油。

請繼續往下閱讀...

目前隊上女孩只有8人，陳伊表示，彼此的感情都很好，常會相聚、吃飯，提到韓援們很喜歡珍珠奶茶，所以每次練完舞後都會叫飲料一起喝。談到台灣美食，廉世彬說她已經去過士林夜市，「雞排、木瓜牛奶、潤餅都很喜歡，連豬血糕也敢挑戰！」還自爆與高佳彬、金吉娜的食量驚人，可以吃到兩人份以上。而金吉娜日前才來台參加品牌活動，她也不忘感謝粉絲支持，並說會趕快學好中文。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法