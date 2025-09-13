張榕容聞權勢性騷擾色變 林辰唏跟程予希輪流爭戲后

張榕容優雅出席看秀。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕張榕容、李翊君、王敏淳、張棋惠、林辰唏昨出席美國時尚訂製禮服10週年大秀。《鬼才之道》編劇蔡坤霖被指控利用權勢性騷課程女學員，身為電影女主角的張榕容被問及此事，立刻收起笑容，表示事件尚未釐清前，一切交由法律處理。

張榕容坦言，對於蔡坤霖的狀況並不清楚，「我們群組也沒有在討論這件事，我覺得在還不明白的時候，就交給法律去處理」，在她印象中，蔡坤霖是一位專業編劇，但兩人僅在活動結束後會短暫碰面，幾乎沒有私交。

林辰唏看淡金鐘，反倒希望作品被看見。（記者王文麟攝）

楊丞琳日前透露動了「不小的手術」，張棋惠被問及好姐妹楊丞琳開刀一事，她表示都有在旁陪伴。至於手術細節及是否在台灣開刀，她保持神秘，笑說：「不能透露太多，她恢復得很好，也謝謝大家關心。」透露兩人前一次見面是上個禮拜。

張棋惠穿褲裝看秀，活潑轉圈展示服裝。（記者王文麟攝）

林辰唏前年以GL影集《第一次遇見花香的時刻》奪下金鐘57迷你劇戲后，今年帶著第二季再戰金鐘，她表示對於入圍沒有壓力，反而希望第二季主線的程予希能入圍女主角，「我報女配， 我們講好要輪流」，對她而言作品被看見才是最重要的。

李翊君帶著女兒王敏淳看秀，母女難得一起工作，王敏淳打趣說：「可以開一台車就出門。」

李翊君（右）帶著女兒王敏淳看秀，母女露腿小秀性感。（記者王文麟攝）

