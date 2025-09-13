蔡坤霖發3600多字聲明否認性騷擾 C小姐怒指想轉移焦點
電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖前天深夜發聲明否認性騷C小姐，自認問心無愧。（翻攝自臉書）
〔記者許世穎／台北報導〕擔任影集版《返校》、電影《鬼才之道》的已婚編劇蔡坤霖，前天遭一名C小姐指控長期利用名氣與資源，對年輕女性學員進行情感操控與權勢性騷。蔡坤霖前天深夜發表長達3600多字的聲明，直言自己「行事坦蕩、問心無愧」，並逐一回應相關指控。C小姐則於昨透過律師發聲明斥責對方想轉移焦點。
蔡坤霖否認有不當性邀約或肢體接觸，強調與C小姐自2020年在編劇課程相識以來，互動皆在公開場合或群組內，並持續提供工作資源。他解釋外界關注的「性愛語句」與「性慾調查」內容，皆源於創作討論或分享過往經歷，而非針對C小姐本人。更說曾於高鐵站與對方擁抱，但認為是「風波後的倖存者擁抱」，並非外界所稱的執意行為。
C小姐的律師聲明則指出，蔡坤霖多年來以「藝術創作」為名，持續以性為題向她傳遞私密文字，甚至以「師徒關係」營造權力不對等，屬於典型的權勢性騷擾。律師強調，公開或私下的互動皆可能構成權勢性騷擾，案件已正式進入調查，盼能喚起更多受害者勇敢發聲。
☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆
