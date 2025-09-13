晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡坤霖發3600多字聲明否認性騷擾 C小姐怒指想轉移焦點

電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖前天深夜發聲明否認性騷C小姐，自認問心無愧。（翻攝自臉書）電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖前天深夜發聲明否認性騷C小姐，自認問心無愧。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／台北報導〕擔任影集版《返校》、電影《鬼才之道》的已婚編劇蔡坤霖，前天遭一名C小姐指控長期利用名氣與資源，對年輕女性學員進行情感操控與權勢性騷。蔡坤霖前天深夜發表長達3600多字的聲明，直言自己「行事坦蕩、問心無愧」，並逐一回應相關指控。C小姐則於昨透過律師發聲明斥責對方想轉移焦點。

蔡坤霖否認有不當性邀約或肢體接觸，強調與C小姐自2020年在編劇課程相識以來，互動皆在公開場合或群組內，並持續提供工作資源。他解釋外界關注的「性愛語句」與「性慾調查」內容，皆源於創作討論或分享過往經歷，而非針對C小姐本人。更說曾於高鐵站與對方擁抱，但認為是「風波後的倖存者擁抱」，並非外界所稱的執意行為。

C小姐的律師聲明則指出，蔡坤霖多年來以「藝術創作」為名，持續以性為題向她傳遞私密文字，甚至以「師徒關係」營造權力不對等，屬於典型的權勢性騷擾。律師強調，公開或私下的互動皆可能構成權勢性騷擾，案件已正式進入調查，盼能喚起更多受害者勇敢發聲。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中