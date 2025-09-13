（世界民族電影節開幕）虞戡平爆退出影壇內幕 馬志翔希望舊愛江祖平能很好

2025世界民族電影節昨盛大開幕，影后陸小芬（左三）和多位導演馬志翔（左起）、虞戡平、魏德聖、李祐寧、張吉安、陳聖元一同出席盛會。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2025世界民族電影節昨盛大開幕，參展片《孽子》導演虞戡平、《KANO》導演馬志翔和製片魏德聖、《新來的小朋友》導演陳聖元、《搖籃凡世》馬來西亞導演張吉安等人一同出席盛會，影后陸小芬亮麗現身，對於受邀擔任電影節大使更謙虛表示：「這份殊榮何德何能，非常榮幸！」

影后陸小芬亮麗現身，對於出任2025世界民族電影節大使直呼非常榮幸。（記者王文麟攝）

導演虞戡平直說非常期待《孽子》完整版重映，更說當年除了尺度，還有牽涉軍方背景的情節過於敏感遭刪減。他形容拍電影是種「虐待」，當時因心理壓力選擇退出影壇，「那時沒有電話，消失了都找不到，尤其黑道都找不到！」談及身體狀況，他笑言「零件老了還在修復」，更強調心態與心情最重要的。

魏德聖被問到改拍動畫的《臺灣三部曲》進度，他自嘲沒有人在乎，「還是有在弄、慢慢弄，不把它當壓力了，現在是我不在乎你們，我就好好把東西弄好，保持一直有在動就好。」他以新案子《三叉山》參加金馬創投，強調一切「試試看」，不再抱著非做不可的心態，「有投資再開始，不要把自己搞得太慘。」

此外，馬志翔被問到前女友江祖平近期自爆遭電視台副總兒子性侵，他表示沒有特意關注新聞，並回應：「交往怎麼講都是25年前的事情了，不太看娛樂新聞，大概知道跟MeToo有關，還是希望她能很好。」2025世界民族電影節即日起於台北、台中、嘉義、台南、高雄及花蓮等6地盛大舉行至21日。

