晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超犀利趴10月登雄蛋 五月天邀趙傳接力唱

超犀利趴10月登雄蛋 五月天邀趙傳接力唱五月天領軍的超犀利趴，今年也邀請到趙傳（左三）加入演出。
（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕往年在暑假舉行的超犀利趴，今年延至10月4、5日於高雄巨蛋登場，剛好遇上中秋連假，五月天將連續兩天壓軸演出，並邀請到日本男神藤岡靛，以及新科金曲歌王呂士軒，還有實力唱將趙傳等不同世代、不同風格歌手接力獻唱。

五月天領軍的第14屆超犀利趴，將能看得到5位團員的「金排球」脫口秀；另外藤岡靛開心說：「做為相信音樂大家庭的一員，總算等到這一天。這次日本代表好像只有我，總之我先加油吧！」

丁噹也受邀演出，她曾翻唱趙傳的《我是一隻小小鳥》，很期待這次能聽趙傳唱。玖壹壹說：「這次歌單會準備許多經典歌曲，把現場炸好炸滿！」周湯豪則說：「早聽聞超犀利趴很酷又好玩，非常興奮和期待！」其他演出歌手還包括家家、麋先生、BOOM！怪物星人、HUR+、U：NUS、冰球樂團等，門票將於9月13日中午12點全面開賣，購票可洽拓元售票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中