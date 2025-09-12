超犀利趴10月登雄蛋 五月天邀趙傳接力唱

五月天領軍的超犀利趴，今年也邀請到趙傳（左三）加入演出。

〔記者陳慧玲／台北報導〕往年在暑假舉行的超犀利趴，今年延至10月4、5日於高雄巨蛋登場，剛好遇上中秋連假，五月天將連續兩天壓軸演出，並邀請到日本男神藤岡靛，以及新科金曲歌王呂士軒，還有實力唱將趙傳等不同世代、不同風格歌手接力獻唱。

五月天領軍的第14屆超犀利趴，將能看得到5位團員的「金排球」脫口秀；另外藤岡靛開心說：「做為相信音樂大家庭的一員，總算等到這一天。這次日本代表好像只有我，總之我先加油吧！」

丁噹也受邀演出，她曾翻唱趙傳的《我是一隻小小鳥》，很期待這次能聽趙傳唱。玖壹壹說：「這次歌單會準備許多經典歌曲，把現場炸好炸滿！」周湯豪則說：「早聽聞超犀利趴很酷又好玩，非常興奮和期待！」其他演出歌手還包括家家、麋先生、BOOM！怪物星人、HUR+、U：NUS、冰球樂團等，門票將於9月13日中午12點全面開賣，購票可洽拓元售票。

