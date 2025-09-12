《鬼才之道》編劇蔡坤霖遭控性騷 高市文化局零容忍

電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖捲入性騷擾風波，目前還未正式說明。（翻攝自臉書）

〔記者蘇福男、許世穎／高雄報導〕曾擔任影集版《返校》、電影《鬼才之道》的已婚編劇蔡坤霖，昨遭一名C小姐指控長期利用名氣與資源，對年輕女性學員進行情感操控與權勢性騷，她更透過律師向高雄市政府社會局提出申訴，高雄市文化局昨發聲明表示對於性騷擾「零容忍」。

據了解，受害人C小姐於2020年參加編劇課程時認識蔡坤霖，蔡以編劇導師身分一步步取得其信任與秘密，後續邀請共同開發劇本，再以這些資訊對她長達8個月的信件、言語權勢性騷擾，過程讓她身心俱疲，至今仍需定期接受心理諮商。

請繼續往下閱讀...

而由高雄市文化局主辦的「2025編劇實戰接軌計畫」，是由蔡坤霖名下公司創辦的好傢伙創作有限公司承辦，蔡坤霖也擔任編劇營「總導師」。高雄市文化局強調對此事高度重視，「為維護計畫公信力，文化局已請當事人積極配合社會局調查，並將與得標廠商解除契約。」記者致電蔡坤霖，他聽到是來自媒體的電話，簡單表示「之後會統一回覆」，隨後盡速掛電話。

