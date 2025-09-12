晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼才之道》編劇蔡坤霖遭控性騷 高市文化局零容忍

電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖捲入性騷擾風波，目前還未正式說明。（翻攝自臉書）電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖捲入性騷擾風波，目前還未正式說明。（翻攝自臉書）

〔記者蘇福男、許世穎／高雄報導〕曾擔任影集版《返校》、電影《鬼才之道》的已婚編劇蔡坤霖，昨遭一名C小姐指控長期利用名氣與資源，對年輕女性學員進行情感操控與權勢性騷，她更透過律師向高雄市政府社會局提出申訴，高雄市文化局昨發聲明表示對於性騷擾「零容忍」。

據了解，受害人C小姐於2020年參加編劇課程時認識蔡坤霖，蔡以編劇導師身分一步步取得其信任與秘密，後續邀請共同開發劇本，再以這些資訊對她長達8個月的信件、言語權勢性騷擾，過程讓她身心俱疲，至今仍需定期接受心理諮商。

而由高雄市文化局主辦的「2025編劇實戰接軌計畫」，是由蔡坤霖名下公司創辦的好傢伙創作有限公司承辦，蔡坤霖也擔任編劇營「總導師」。高雄市文化局強調對此事高度重視，「為維護計畫公信力，文化局已請當事人積極配合社會局調查，並將與得標廠商解除契約。」記者致電蔡坤霖，他聽到是來自媒體的電話，簡單表示「之後會統一回覆」，隨後盡速掛電話。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中