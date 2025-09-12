曾莞婷笑疑Lulu好孕到 王月認證小倆口藏愛火

Lulu（左）跟閨密曾莞婷告知婚訊。

（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺、林欣穎／台北報導〕Lulu、陳漢典昨無預警宣布結婚，但其實在公布喜訊前，有禮貌的兩人已提前告知前輩王偉忠、王月、蔡康永和閨密曾莞婷，換來訝異與祝福。曾莞婷4天前接到Lulu通知「有要事分享」，第一反應是：「該不會妳懷孕了？」

Lulu（上）和陳漢典（右下）提前一天在群組視訊，向王月報喜訊。（翻攝自臉書）

王月和Lulu、陳漢典正在排練10月底要演出的舞台劇《半里長城》，前天王月突然被兩人加到通訊軟體的3人小群組，他們透過視訊告知王月要結婚的消息。王月透露兩人雖然藏很好，但排練舞台劇時仍可感受微微的愛情火花，「排練完他們總是會一起離開，就會看到漢典靜靜的、穩穩的等候Lulu，那種關係的自在安定真的是男女朋友才會有的。」

王偉忠也提到陳漢典前天特別打給他告知喜訊，一開口就是：「偉忠哥，我要結婚了！」接著報告結婚對象是Lulu，但王偉忠的喜悅比驚嚇多，也幽默對陳漢典說：「第一個孩子可以起名叫『陳綜藝』。」

而陳漢典過往與蔡康永、小S合作節目《康熙來了》，蔡康永幽默表示，要不是陳漢典有先告訴他，他可能會以為是新節目的宣傳，「他們一定會組成一個充滿歡笑的小家庭，覺得漢典長大了，為他們高興」；小S則用一貫毒舌風格表示：「終於有人願意陪伴漢典了！不然每次想到他一個人回家的疲累背影，都覺得很可憐。」

此外，Lulu的前任男友阿達、張瑞夫也紛紛送上祝福，阿達更直呼要開始思考禮金怎麼包，張瑞夫則說很替Lulu開心，「希望大家都能走在屬於自己的幸福道路上。」

