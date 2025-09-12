晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾莞婷笑疑Lulu好孕到 王月認證小倆口藏愛火

曾莞婷笑疑Lulu好孕到 王月認證小倆口藏愛火Lulu（左）跟閨密曾莞婷告知婚訊。
（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺、林欣穎／台北報導〕Lulu、陳漢典昨無預警宣布結婚，但其實在公布喜訊前，有禮貌的兩人已提前告知前輩王偉忠、王月、蔡康永和閨密曾莞婷，換來訝異與祝福。曾莞婷4天前接到Lulu通知「有要事分享」，第一反應是：「該不會妳懷孕了？」

Lulu（上）和陳漢典（右下）提前一天在群組視訊，向王月報喜訊。（翻攝自臉書）Lulu（上）和陳漢典（右下）提前一天在群組視訊，向王月報喜訊。（翻攝自臉書）

王月和Lulu、陳漢典正在排練10月底要演出的舞台劇《半里長城》，前天王月突然被兩人加到通訊軟體的3人小群組，他們透過視訊告知王月要結婚的消息。王月透露兩人雖然藏很好，但排練舞台劇時仍可感受微微的愛情火花，「排練完他們總是會一起離開，就會看到漢典靜靜的、穩穩的等候Lulu，那種關係的自在安定真的是男女朋友才會有的。」

王偉忠也提到陳漢典前天特別打給他告知喜訊，一開口就是：「偉忠哥，我要結婚了！」接著報告結婚對象是Lulu，但王偉忠的喜悅比驚嚇多，也幽默對陳漢典說：「第一個孩子可以起名叫『陳綜藝』。」

而陳漢典過往與蔡康永、小S合作節目《康熙來了》，蔡康永幽默表示，要不是陳漢典有先告訴他，他可能會以為是新節目的宣傳，「他們一定會組成一個充滿歡笑的小家庭，覺得漢典長大了，為他們高興」；小S則用一貫毒舌風格表示：「終於有人願意陪伴漢典了！不然每次想到他一個人回家的疲累背影，都覺得很可憐。」

此外，Lulu的前任男友阿達、張瑞夫也紛紛送上祝福，阿達更直呼要開始思考禮金怎麼包，張瑞夫則說很替Lulu開心，「希望大家都能走在屬於自己的幸福道路上。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中