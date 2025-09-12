晴時多雲

娛樂 最新消息

陳漢典報喜閃婚Lulu 吳宗憲紅包至少200萬

陳漢典（左）與Lulu社群發文閃婚嚇壞粉絲。（翻攝自臉書）陳漢典（左）與Lulu社群發文閃婚嚇壞粉絲。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕搭檔主持《綜藝大熱門》長達12年的「Lulu」黃路梓茵與陳漢典，昨突然拋出世紀大彩蛋，宣布閃婚喜訊。消息一出讓許多粉絲難以置信，甚至以為是節目企劃惡搞。而另一位主持搭檔吳宗憲則給予滿滿祝福，同時提起前年曾在兩位面前放話要包200萬紅包一事。

Lulu（右）與陳漢典社群發文閃婚嚇壞粉絲，成為《綜藝大熱門》播畢後最大彩蛋。（翻攝自臉書）Lulu（右）與陳漢典社群發文閃婚嚇壞粉絲，成為《綜藝大熱門》播畢後最大彩蛋。（翻攝自臉書）

《大熱門》上個月才播出最後一集，沒過多久，Lulu與陳漢典昨就在社群上寫下：「這次不是節目企劃，我們是真的要結婚了！」強調沒有反轉、沒有隱藏攝影機，並引用吳宗憲的名言「搭檔之間比信任更重要的是默契」，他們表示很開心能找到彼此，決定攜手走過未來的快樂與爆笑人生。

吳宗憲（中）搭檔Lulu（右）、陳漢典12年突變電燈泡，感性表示這是最好的「Happy Ending」。（資料照，記者胡舜翔攝）吳宗憲（中）搭檔Lulu（右）、陳漢典12年突變電燈泡，感性表示這是最好的「Happy Ending」。（資料照，記者胡舜翔攝）

吳宗憲透露其實早在喜訊公布前，兩人就已向他報備，而過去曾打趣表示若兩人結婚要包200萬紅包，如今竟然成真，忍不住回應：「200萬不一定，但一定不會少！」更感性直言：「真的是《大熱門》最完美的Happy Ending。」

事實上，兩人過去就在節目上預演婚禮，陳漢典曾高喊「我愛妳」、「黃路梓茵是我老婆」。如今戲裡情節成真，浪漫又帶點綜藝咖的幽默，讓不少人直呼原來早就有伏筆。

外界也關心兩人是否已經登記？陳漢典透過經紀人回應：「沒有特別選日期，只覺得時機剛好，想和大家分享喜訊，目前還沒登記，之後會擇日完成。下次公布，應該會是邀大家來參加婚禮。」

據吳宗憲進一步爆料，小倆口將於明年1月在台灣舉行婚禮。至於是否「做人成功」？他打趣說：「應該還沒有，但希望他們趕快生，畢竟Lulu已經34歲，再不生就是高齡產婦。」

