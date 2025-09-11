香蕉當想家 《我家的事》首映玩諧音梗

電影《我家的事》昨晚首映，配樂李英宏（左起）、導演潘客印、曾敬驊、黃珮琪、高伊玲、藍葦華拿著代表「想家」的香蕉現身。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《我家的事》昨晚舉辦首映，導演潘客印率領主要演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪等人一同亮相，擔任配樂的李英宏也驚喜現身，一行人拿著香蕉登台，藉由「香蕉」諧音「想家」，邀請觀眾「想家（香蕉）了就來看《我家的事》」，金黃色香蕉象徵票房「金光閃閃」。

導演潘客印對於電影終於要上映直呼開心，「這是大家努力的成果，演員的才華要被觀眾看見了，今天心情有一點緊張。」提到媽媽「阿珠」也到場支持，他爆料媽媽最愛藍葦華，還曾緊緊拉住藍葦華的手，彷彿拉回年輕時代，甚至形容藍葦華「自帶劉德華感」。

對於票房，潘客印並未設下明確目標，他笑言若能達到理想成績，或許會舉辦「烤肉大會」，藉由「月圓人團圓」來延續電影以「家」為核心的溫暖精神。《我家的事》明天在台上映。

