晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《金鐘60戲劇預測》 戲后神仙打架 楊謹華再戰柯佳嬿

楊謹華在《影后》有精湛演出。（Netflix提供）楊謹華在《影后》有精湛演出。（Netflix提供）

記者蕭方綺、李紹綾／專題報導

柯佳嬿（左）在《童話故事下集》演出逗趣又無奈。（Netflix提供）柯佳嬿（左）在《童話故事下集》演出逗趣又無奈。（Netflix提供）

金鐘獎至今年剛好走過一甲子，特別有意義。戲劇類入圍名單將在15日公布，綜觀去年5月至今年4月底播出的台劇，包括《影后》、《化外之醫》、《聽海湧》等叫好又叫座的戲之外，還有續集《我的婆婆怎麼那麼可愛2》以及《誰是被害者2》，顯見台劇能量之豐沛。

吳念軒（左）在《星空下的黑潮島嶼》與王識賢都是受刑人。（客家電視台提供）吳念軒（左）在《星空下的黑潮島嶼》與王識賢都是受刑人。（客家電視台提供）

楊謹華帶著夯劇《影后》「周凡」的非凡氣勢重回金鐘戲后候選人名單之一，但她將三度碰上《童話故事下集》的老對手柯佳嬿，過去兩次碰頭，楊謹華都敗北，這回鹿死誰手讓人期待。

吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》與王識賢（中）都是受刑人。（客家電視台提供）吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》與王識賢（中）都是受刑人。（客家電視台提供）

今年戲后預測名單相當華麗，在《勇氣家族》演出人生野台戲縮影的金鐘戲王陳亞蘭，曾以《婆婆1》鍍金的鍾欣凌，今年再以「婆婆」姿態回歸，還有《化外之醫》張鈞甯等，可謂是神仙打架。

「網內互打」也不容小覷，尤其是《影后》百花齊放，楊謹華劇中外放，和內斂的謝盈萱戲裡戲外都纏鬥女主角位置；女配角的部分只有一個問題，就是「選擇太多」，無論是「胖姐」鍾欣凌、謝瓊煖和女兒的對戲，還是八點檔女星轉型的曾莞婷，以及陳庭妮及楊貴媚，每條支線都豐滿又好看。

另外，迷你劇戰場打得火熱。吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演被囚禁到綠島的政治犯，戲王呼聲高漲，有望與同劇的老將王識賢正面交鋒。

同場競逐的還有老戲骨金士傑，他在《人生清理員》將角色的人性光輝與內心糾結詮釋得淋漓盡致，以及《誰是被害者2》張孝全、「得獎機器」薛仕凌的《死了一個娛樂女記者》和《正港分局》許光漢、《我的意外室友》姚淳耀等人，迷你劇戲王堪稱是金鐘60的死亡之組。

而迷你劇戲后部分，「玉女掌門人」蘇慧倫曾入圍金鐘38迷你劇戲后，暌違12年再演戲依舊寶刀未老，在《誰是被害者2》飾演專業法醫，表現令人驚艷，入圍呼聲極高，極有可能與在《孔雀魚》的雙女主安心亞、尹馨，以及在《人生清理員》展現角色多面性的宋芸樺正面對決。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中