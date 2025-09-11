《金鐘60戲劇預測》 戲后神仙打架 楊謹華再戰柯佳嬿

楊謹華在《影后》有精湛演出。（Netflix提供）

記者蕭方綺、李紹綾／專題報導

柯佳嬿（左）在《童話故事下集》演出逗趣又無奈。（Netflix提供）

金鐘獎至今年剛好走過一甲子，特別有意義。戲劇類入圍名單將在15日公布，綜觀去年5月至今年4月底播出的台劇，包括《影后》、《化外之醫》、《聽海湧》等叫好又叫座的戲之外，還有續集《我的婆婆怎麼那麼可愛2》以及《誰是被害者2》，顯見台劇能量之豐沛。

吳念軒（左）在《星空下的黑潮島嶼》與王識賢都是受刑人。（客家電視台提供）

楊謹華帶著夯劇《影后》「周凡」的非凡氣勢重回金鐘戲后候選人名單之一，但她將三度碰上《童話故事下集》的老對手柯佳嬿，過去兩次碰頭，楊謹華都敗北，這回鹿死誰手讓人期待。

吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》與王識賢（中）都是受刑人。（客家電視台提供）

今年戲后預測名單相當華麗，在《勇氣家族》演出人生野台戲縮影的金鐘戲王陳亞蘭，曾以《婆婆1》鍍金的鍾欣凌，今年再以「婆婆」姿態回歸，還有《化外之醫》張鈞甯等，可謂是神仙打架。

「網內互打」也不容小覷，尤其是《影后》百花齊放，楊謹華劇中外放，和內斂的謝盈萱戲裡戲外都纏鬥女主角位置；女配角的部分只有一個問題，就是「選擇太多」，無論是「胖姐」鍾欣凌、謝瓊煖和女兒的對戲，還是八點檔女星轉型的曾莞婷，以及陳庭妮及楊貴媚，每條支線都豐滿又好看。

另外，迷你劇戰場打得火熱。吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演被囚禁到綠島的政治犯，戲王呼聲高漲，有望與同劇的老將王識賢正面交鋒。

同場競逐的還有老戲骨金士傑，他在《人生清理員》將角色的人性光輝與內心糾結詮釋得淋漓盡致，以及《誰是被害者2》張孝全、「得獎機器」薛仕凌的《死了一個娛樂女記者》和《正港分局》許光漢、《我的意外室友》姚淳耀等人，迷你劇戲王堪稱是金鐘60的死亡之組。

而迷你劇戲后部分，「玉女掌門人」蘇慧倫曾入圍金鐘38迷你劇戲后，暌違12年再演戲依舊寶刀未老，在《誰是被害者2》飾演專業法醫，表現令人驚艷，入圍呼聲極高，極有可能與在《孔雀魚》的雙女主安心亞、尹馨，以及在《人生清理員》展現角色多面性的宋芸樺正面對決。

