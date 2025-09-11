晴時多雲

娛樂 最新消息

Ella首開個人巡演 S.H.出餿主意

Ella將展開個人巡演，覺得對自己的演藝生涯有交代。（勁樺娛樂提供）Ella將展開個人巡演，覺得對自己的演藝生涯有交代。（勁樺娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Ella」陳嘉樺出道24年，開心宣布將首次展開個人巡演，她談到：「我可以有個人演唱會，對我的職業生涯，也算是有交有代，也不會愧對自己，也是一個人生的里程碑。」

演唱會名為「It’s Me艾拉主意」，但Ella開唱城市、時間仍保密，吊足歌迷胃口，人生重要大事，她不忘找來好姐妹Selina和「Hebe」田馥甄幫忙出主意，也讓S.H.E再次合體，但田馥甄開玩笑說：「就讓我們來幫妳出點餿主意吧！」Ella也笑說要聽聽兩個好姐妹說些什麼「餿主意」。

田馥甄告訴Ella：「我希望妳呈現最放鬆的狀態。」因為她記得以前Ella每次要表演前就開始擔心表現不好，或是身材問題。Selina則無厘頭提醒Ella「臉不要抽動」，爆料Ella緊張時雙頰肌肉會不停抽動。Ella放話以後會包機邀兩個姐妹全家人去看演唱會，田馥甄笑說：「看飛機是什麼型號？」

點圖放大header
點圖放大body

