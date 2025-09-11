晴時多雲

娛樂 最新消息

葉天倫創電影人扶輪社 揪50夥伴集結200萬做公益

導演葉天倫（右二）成立「台北電影人扶輪社」，邀來黃沐妍（左起）、范逸臣、王彩樺（右）等人出席。（記者陳奕全攝）導演葉天倫（右二）成立「台北電影人扶輪社」，邀來黃沐妍（左起）、范逸臣、王彩樺（右）等人出席。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕導演葉天倫新成立「台北電影人扶輪社」昨舉辦創社典禮，透露初期集結200萬投入公益基金，希望拋磚引玉，號召大家出錢出力，並團結台灣電影圈，喊出：「用鏡頭記錄家，用故事傳遞愛。」

扶輪社以影像產業為橋樑，串聯影視界、藝文創作者等專業人士推動慈善行動與文化交流，目前集結逾50位夥伴加入，昨包括王彩樺、王月、范逸臣、「小豬」黃沐妍等人出席。

葉天倫自問當導演能做什麼時，他說幫忙扶輪社拍影片、舉辦影視專題講座與公益放映，未來也會替自閉症、身心障礙、偏鄉弱勢等公益團體打造專屬募款短片；他坦言台灣影視都有些單打獨鬥，未來勢必要打「團體戰」，若有電影需要包場推廣，扶輪社也會義不容辭幫忙。

王彩樺參與過葉天倫執導的《雞排英雄》、《大稻埕》等片，她大讚葉天倫尊重前輩、提攜晚輩，開心說：「導演邀我來加入公益行列，我立刻答應。」

