費玉清引退６年生活從容 晚安曲新授權費捐公益

費玉清暖心將《晚安曲》授權速食業者的費用捐作公益。

〔記者陳慧玲／台北報導〕費玉清從歌壇引退快6年，今年7月中他剛滿70歲，剛好邁入「從心所欲，不踰矩」階段，昨天他難得談到退休後的生活，也樂見自己的經典作《晚安曲》能以不同形式傳唱，暖心宣布授權速食業者使用的費用將捐作公益。

談到近況，費玉清表示：「退休至今，我生活的很自在與清靜，平靜的過著每一天，時光匆匆，不再復返，以前的那段演藝生涯，如今只能深藏在我的回憶裏，在此也祝福大家歲月靜好，找到屬於自己的從容！」

最近速食連鎖店舉辦「晚安 早餐見」活動，將費玉清的《晚安曲》用在廣告上，並邀民眾挑戰翻唱，鼓勵大家早睡早起吃早餐，對此，費玉清表示：「《晚安曲》是我音樂旅程中的一個重要里程碑，雖然我已退休了，但知道它還能在不同的形式中被聽見時，我想這也代表了音樂的力量和跨越時間的價值！雖然是《晚安曲》，但我希望它不只在夜晚陪伴大家，更能和大家一起迎向嶄新的一天。」

向來熱心公益的費玉清也談到：「對於歌曲原音被授權使用，我尊重一直合作的團隊寬宏藝術的安排，也感謝品牌方的選擇！」並暖心表示：「這次的授權收入，我將捐贈給公益團體，讓這首歌所承載的溫暖與美好，能繼續發光發熱！」

