娛樂 最新消息

曹雅雯入陣都巿女聲 為亡父唱進台中 保護令禁不了狂粉 考慮請保鑣護身

曹雅雯被狂粉騷擾多年，心情滿是無奈。（記者陳奕全攝）曹雅雯被狂粉騷擾多年，心情滿是無奈。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯昨舉辦演唱會記者會，她遭到來自新加坡的劉姓狂粉騷擾3年多，上月在髮廊又被對方堵到，最後報警鬧上警局。由於對方交保後仍被限制出境，目前仍續留在台灣，曹雅雯受訪透露，就算已經申請到保護令仍無可奈何，有考慮請保鑣，現在也會帶辣椒水防身。

對於狂粉的騷擾不斷，曹雅雯受訪表示：「不只是我，其他人也會有壓力。」曹雅雯年中歷經父喪，她的父親在6月因為癌症病逝，提到在4月時，父親曾到場參加她的高雄演唱會，讓她心中少了遺憾。昨天宣布加入「都市女聲」系列演唱會，10月5日要在Legacy Taipei開唱，11月28日轉戰Legacy Taichung開唱，舉辦「望南-返北旅人」演唱會。

曹雅雯受訪也分享：「還沒決定台中站日期時，我乾姊姊就夢到我爸爸，穿著我們準備給祂的Polo衫，還承諾要來台中看演唱會。」她認為是亡父要提醒她趕緊定下日期，「我心裡想，那一定要趕快確定，不然爸爸會失望，這件事讓我覺得很玄。」

點圖放大header
點圖放大body

