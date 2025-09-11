晴時多雲

娛樂 最新消息

小禎單身6年認愛小男友 胡瓜評價很乖

小禎公開認愛小7歲男友。（資料照，記者胡舜翔攝）小禎公開認愛小7歲男友。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星小禎在2019年與前夫李進良正式簽字離婚，而後小禎的感情備受關注，雖然這6年來她曾傳過緋聞，但都對外強調只是朋友，每每被問及感情狀況，她總是打出「穩定單身」牌。而日前她被拍到與小7歲、外貌神似大谷翔平的廚師Alan約會，這次小禎罕見認了戀情，並表示想好好呵護這段關係，盼外界給予小倆口空間。

小禎小7歲男友還曾上過吳宗憲的《小明星大跟班》。（翻攝自YT）小禎小7歲男友還曾上過吳宗憲的《小明星大跟班》。（翻攝自YT）

小禎過去曾與小開丁春霆傳出緋聞，不過她多次表示兩人只是朋友，如今傳出新戀情受到大家祝福，小禎前夫李進良聞訊也大方恭喜，提到這之前早就有聽小禎分享過、很替她開心；而爸爸胡瓜昨正在錄製外景《綜藝大集合》，他則透露近期有和男方見過面，一起吃過飯，並說對方話不多、很乖。至於有沒有給小禎建議，胡瓜則說女兒都這麼大了，尊重小禎的任何選擇。

小禎（右）放閃認愛小男友，爸爸胡瓜（中）透露有一起吃飯、替女兒開心，左為胡釋安。（資料照，記者潘少棠攝）小禎（右）放閃認愛小男友，爸爸胡瓜（中）透露有一起吃飯、替女兒開心，左為胡釋安。（資料照，記者潘少棠攝）

據悉兩人交往已有半年，Alan外型帥氣高大，2016年還曾上過吳宗憲的《小明星大跟班》節目，除了會做菜外還有好舞技，當時Alan也曾在節目上透露不排斥姐弟戀。

面對戀情，小禎透過社群「放閃」，感謝大家對他們關心和祝福，「這是一段美好且令人期待的發展，也感謝神讓我碰到如此善良及有愛的人，這也是我很想好好呵護的一段關係，也請各位善心大大們給我們一點空間好好的經營。」

