拍台北劇本徵選頒獎 失眠計程車奪金獎 楊貴媚曝光副導夢 鳳小岳喊話找工作

楊貴媚（右）、鳳小岳擔任「拍台北」劇本頒獎嘉賓，大讚故事豐富多元。（影委會提供）楊貴媚（右）、鳳小岳擔任「拍台北」劇本頒獎嘉賓，大讚故事豐富多元。（影委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第17屆「拍台北」昨舉辦電影劇本徵選頒獎典禮，由楊貴媚、鳳小岳擔任頒獎嘉賓。金、銀、銅劇本獎分別頒給《失眠計程車》、《好好先生的秘密》、《哀居粉》，其中金劇本獎金高達台幣50萬，讓編劇蔣希汶開心說「獎金可以吃一整年了」逗樂眾人。

今年「拍台北」報名劇本數量達225件創歷年新高，《失眠計程車》刻畫男主角在喪親之痛與撫養壓力下的掙扎，故事結合親情、愛情，展現創傷修復的複雜性，獲評審青睞拿下大獎。

首次參加劇本獎的楊貴媚大讚每個編劇都有自己的魅力，問她有沒有想當編劇？楊貴媚坦言很想寫劇本，也有過副導演的夢，「記得拍電視劇時，很多時候戲想做調整，導演就會找我討論」，認為過程非常過癮。

鳳小岳在活動上向台下編劇喊話「請找我演出，給我工作」，由於他近年斜槓樂團、拍戲、拍電影，身分多元，他打趣自封是「多媒體藝術家」，表示文化藝術不侷限於某一領域，並說未來最想拍武俠片，展現不凡身手。

