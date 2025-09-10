許瑋甯產後下凡 爆邱澤變感性爸爸

許瑋甯產後2個月復出工作，狀態極佳。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯今年5月爆出懷孕消息後，一直到發送兒子彌月禮盒，全程神隱，保密到家，昨出席舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，是當媽後首次現身，穿著超短褲，雙腿依舊纖細，她透露孕期胖12公斤，目前還沒開始運動減重。至於舞台劇的台詞多，會不會擔心「一孕傻三年」記不得台詞？她一臉認真說：「曾看過報導，超過40歲的女性懷孕反而變聰明。」

林依晨與許瑋甯互道恭喜，分享媽媽經。（資料照）

她透露兒子是巨蟹男，總是笑咪咪，像是彌勒佛，而老公邱澤當爸後個性變得更加夢幻，「我認識的他是務實理性，有了寶寶，他變得感性，希望小孩永遠相信世界是美好的。」還虧他：「好險是兒子，若是女兒的話，一定是傻瓜爸爸。」

許瑋甯和林依晨之前合作台劇《不夠善良的我們》，兩人在差不多時間懷孕，互傳訊息恭喜：「真的是量子糾纏！」二胎的林依晨傳授許多前輩媽媽經給她。

此外，屈中恆上月在中國原定要演出的舞台劇《寶島一村》，遭觀眾翻出是20多年前涉毒案的「劣跡藝人」，演出全數取消。導演賴聲川昨被問此事表情凝重，他再度替屈中恆抱屈，並說《寶島一村》之後在台灣演出照常舉行，目前正緊鑼密鼓排練中。

一旁宋少卿有多次酒駕黑歷史，他不怕自己為劇團招黑，他說：「過去錯了就是錯了，如果影響到作品，我就不演了！」

