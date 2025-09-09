晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》賴佩霞換位思考 夫妻互動更融洽

《人物專訪》賴佩霞換位思考 夫妻互動更融洽賴佩霞每年為自己設定一個新目標，今年年度標語為「靜心正念」。
（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

賴佩霞習慣每年為自己設定一個新目標。2023年她立下「沒有天花板的一年」，不僅在《人選之人—造浪者》中飾演總統候選人，現實生活中也意外投入副總統參選。今年她將年度標語定為「靜心正念」，並推出新書《靜心的力量》。

她練習靜心已有40年，結婚25年的另一半謝志鴻也逐漸領會其中奧妙。她舉了2個夫妻間的案例，還笑說「老公現在越來越可愛。」她提到過去兩人相約見面時，自己若隨口一句「我等你10分鐘了」，謝志鴻總以為她在責備，立刻辯解並為遲到找理由。後來才明白賴佩霞其實只是開玩笑，沒有指責之意。如今聽到同樣的話，他也只是笑回一句「對啊」，夫妻互動更顯融洽。

她回憶曾到哈佛大學甘迺迪政府學院修讀菁英領導學程，必須用英文寫報告時，也會請教曾在美國任教的謝志鴻。但當時請他修改後，對方「教授上身」，語氣嚴厲，讓她心裡很不是滋味，「我想著，我不是你的寶貝嗎？怎麼可以這麼兇？」最後乾脆改找朋友幫忙修改報告。

直到某天她突然醒悟，意識到謝志鴻並沒有惡意，而是單純想著「怎樣才能讓對方更進步」。她開始明白，當自己向老公請教問題時，他只是想把70多年累積的知識與經驗傾囊相授。「我怎麼還能挑三揀四呢？」她笑說，換了思考方式後，現在已能心平氣和地接受老公的所有教誨。

此外，她前年出來參選，讓自己跳脫舒適圈，卻迎來種種爭議，包括雙重國籍、心理諮商資格，還有突然辭演舞台劇《蘑菇》，讓劇團只能賠錢收場。對於從政，她僅簡單說：「我相信人性的善良，人是渴望被支持。」但她坦言退選後就沒有劇本找上門，現在工作主要是宣傳新書、線上課程，還有年底的民歌音樂會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中