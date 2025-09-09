晴時多雲

娛樂 最新消息

Energy藥局開張 揪王心凌甜蜜合唱

Energy邀請王心凌（右三）當嘉賓，甜蜜合唱《愛你》。（相信音樂提供）Energy邀請王心凌（右三）當嘉賓，甜蜜合唱《愛你》。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy前晚在高雄巨蛋順利完成第二場「ALL IN 全面進擊」演唱會，邀請王心凌甜蜜合唱，另外也驚喜宣布明年1月10日將重返小巨蛋，呈現這套有許多爆點的新巡演。

Energy完成高雄演出，驚喜宣布明年一月重返小巨蛋。（相信音樂提供）Energy完成高雄演出，驚喜宣布明年一月重返小巨蛋。（相信音樂提供）

演唱《同病相戀》時，高雄巨蛋的「Energy大藥局」也實體開張，團員化身「能量藥師」向觀眾「投藥」，巨大戀愛助攻特效藥滿場飛，甜蜜氛圍升級，Energy也趁勢邀請嘉賓「甜蜜天后」王心凌出場，開心合唱《愛你》。

王心凌幽默說：「我現在平常出門走跳大家都叫我姐姐，今天站在台上，還是要叫各位一聲『哥』呀！」笑說登台前特別查過Energy的年紀，很開心在他們面前可以獲得「忙內」稱號。

另外王心凌也談到，這次與Energy同台合作《愛你》，是第一次和這麼多歌手合唱，笑說有點小遺憾：「這首歌應該要牽手才對！」隨即拉著5位團員，扶著彼此的腰再跳一遍經典舞步，還要Energy一起翹屁股、勾腳裝可愛，結果大家貼在一起跳得亂七八糟，引來全場歌迷大笑。

Energy打趣說：「剛剛那段我們練了兩個月，是這次演唱會最難的舞蹈！」王心凌則笑回：「你們下次要再練一下！」Energy則趁機喊話：「這個舞我們練了兩個月，只跳一次太虧了，下次我們一定把牽手練好，自告奮勇再跳！」期待有機會再和王心凌合唱，還笑說下次要一起穿學生裙演出。

演唱會尾聲，團員分別談感想，團長牛奶感性談到，重新回歸除了再次站上舞台，更收穫了4位並肩作戰的好兄弟，並把每一場都當最後一場用心對待，他說：「人生已進入下半場，信命但不認命，只要努力就能做到想做的事。」

