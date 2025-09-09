晴時多雲

林柏宏、李李仁搏命極限挑戰 《96分鐘》首週票房破1800萬

李李仁（左）和林柏宏在極度逼真的場景中拍攝《96分鐘》，投入真實感情。（華影國際提供）李李仁（左）和林柏宏在極度逼真的場景中拍攝《96分鐘》，投入真實感情。（華影國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《96分鐘》首週末全台票房突破1800萬，社群口碑延燒；昨釋出幕後花絮，曝光車廂乘客皆為專業演員，在大規模場面調度與演員的真實情緒上，都獲得觀眾熱烈迴響。

主角林柏宏回憶：「當初看到劇本就覺得這是非常難得的題材，拍攝過程像經歷一場生死存亡的挑戰。」宋芸樺表示：「《96分鐘》不只是單純的動作片，背後有很多情感層次，拍攝時每個人都帶著真實恐懼和情感走進角色。」李李仁則說這是一次極限挑戰，直呼：「每天都在極度逼真的場景裡拍攝，對演員的體力和情緒掌控都是極大考驗。」

除了主演群全神貫注投入，片中車廂內的乘客全是專業戲劇演員，眾人在開拍前接受表演訓練，由飾演列車長的本片表演指導陳雪甄親自帶領，她表示：「這些演員們都身懷絕技，可以快速接受表演指令，讓觀眾更加身歷其境。」

