李㼈畢生演技傳授愛女 大誇李紫嫣《泳氣》98分

范逸臣（左起）、故事原型林芳語、李㼈、羅文謙出席《突破：三千米的泳氣》映後，分享拍攝花絮。（春暉映像提供）范逸臣（左起）、故事原型林芳語、李㼈、羅文謙出席《突破：三千米的泳氣》映後，分享拍攝花絮。（春暉映像提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕李㼈與女兒李紫嫣合作的電影《突破：三千米的泳氣》昨試片，電影改編視障朋友泳渡日月潭的真人真事，李㼈表示用盡38年的演技功力教女兒演戲，大讚她真的都做到了，讓他很感動，大方給她演技98分高分。

李紫嫣在片中飾演盲人，有段得知毛小孩過世的戲，從不願相信到崩潰大哭，非常考驗演技；李㼈爆料，有段年幼女兒手心點三下說「我愛你」的畫面，正是李紫嫣兒時的真實畫面，開玩笑說：「這部電影籌備至少19年。」

李紫嫣在電影處女作扮演盲人，和毛小孩互動感人。（春暉映像提供）李紫嫣在電影處女作扮演盲人，和毛小孩互動感人。（春暉映像提供）

范逸臣飾演的游泳教練受限情感創傷，直呼角色不好演，不過更難的是他在日月潭拍游泳戲時，游到中間時沒安全感，還要忍受水溫超低的狀況，笑說一度很慌，幸好順利拍完。

昨故事原型人物也一同出席，羅文謙鼓勵視障者敞開心房和大家交朋友，林芳語則認為電影很適合讓大家更認識視障朋友。《突破：三千米的泳氣》將於10月3日全台上映。

