《左撇子女孩》長征北美爆選角幕後 導演游紹翔感謝阿信催生《意外的勇氣》

《左撇子女孩》葉子綺（左）與馬士媛戲裡戲外互動良好。（光年映畫提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣電影登上國際，《左撇子女孩》將代表台灣征戰奧斯卡，日前在多倫多影展放映，兩場近千個座位全數售罄，導演鄒時擎又驚又喜。《我們意外的勇氣》則在大阪電影節放映，導演游紹翔感謝「五月天」阿信、石頭力挺。

《左撇子女孩》導演鄒時擎、演員馬士媛及葉子綺出席影展，兩位演員都是首次演戲，馬士媛收到IG私訊以為是假帳號，葉子綺則是從百人海選中脫穎而出，她分享拍攝時才6歲，現在已經快9歲了，「我覺得如果再回去演，可能會和當時的自己差距太大。」早熟的回應讓觀眾大笑，鄒時擎也大讚從她的話語中就能感受到，葉子綺已準備好前進好萊塢了。

請繼續往下閱讀...

《我們意外的勇氣》劉若英（左）以內斂的方式詮釋臥床女性的焦慮，薛仕凌則完成了從困惑青年到堅定父親的轉變。（壹壹喜喜提供）《我們意外的勇氣》導演游紹翔（左）在大阪電影節中與觀眾互動。（壹壹喜喜提供）

《我們意外的勇氣》導演游紹翔分享劉若英、薛仕凌都是一時之選，且「樂芙」一角甚至是邊想劉若英邊寫劇本。另一大亮點則是五月天阿信擔任電影製片，游紹翔表示：「他聽完我的故事後立刻答應支持，如果沒有他的幫忙，這部片可能無法完成。」至於片尾字幕特別感謝摯友石頭，游紹翔分享，在疫情期間石頭看他很擔心未來，就鼓勵他寫劇本創作，成為拍攝這部片的契機。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法