56歲花蝴蝶首獲VMA獎項 女神卡卡橫掃4獎大贏家 Rosé洗腦神曲奪獲年度歌曲大獎

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉獲得先鋒獎，身上的鑽飾很搶眼。（達志影像）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕2025 MTV音樂錄影帶獎（簡稱VMA）於美國時間7日晚上在紐約UBS體育館舉行頒獎典禮，56歲的流行天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉獲得先鋒獎榮耀，領獎時不可置信這竟是她第一次獲得VMA獎項。女神卡卡獲得年度藝人等4項獎，是典禮大贏家，不過因為要「趕場」演唱會，提前離席。

女神卡卡獲得年度藝人等大獎，是典禮大贏家。（法新社）

頒獎典禮由LL Cool J主持，典禮上也有向已故歌手奧茲奧斯本致敬的感人時刻。領獎之前，瑪麗亞凱莉一身金光閃閃獻唱《Honey》、《 Heartbreaker》等組曲，演出服裝上鑲滿了價值超過1000萬美元（約台幣3億元）的閃亮鑽石，亞莉安娜頒獎給她，並誇她：「作為一名歌手，只有一位女王，那就是瑪麗亞。」

亞莉安娜覺得藝術對她來說一直是一個安全的空間。（法新社）

亞莉安娜誇讚前輩的音樂是「適合各種場合的金曲」，並說瑪麗亞的歌曲為歌迷提供了「生命中的配樂」。亞莉安娜則以《Brighter days ahead》贏得年度最佳音樂錄影帶和最佳流行歌曲等3大獎。

Rosé以洗腦神曲榮獲年度歌曲大獎。（路透）

韓國女子天團BLACKPINK獲得最佳團體獎，成員Rosé和火星人布魯諾合唱的洗腦神曲《APT.》勇奪年度歌曲大獎，實至名歸，這首歌在YouTube的點擊已超過19億次，她感性談到：「對於16歲那年的我，以及所有夢想憑藉自己的努力獲得同等認可的人來說，這都是一個非常重要的時刻。」她也提到：「正如我的心理醫生告訴我每天要做的那樣，我要感謝自己，即使在最艱難的時刻也沒有放棄。」最佳K-POP是由Lisa和12月21日將到高雄巨蛋開唱的蜜桃貓朵佳合唱曲《Born Again》獲得。

女神卡卡除贏得年度藝人，她和火星人布魯諾合唱的《Die With A Smile》也獲得最佳合作獎，莎賓娜卡本特以《 Short n’ Sweet》贏得最佳專輯等多項大獎。

