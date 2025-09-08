晴時多雲

娛樂 最新消息

IMP.把瀧澤秀明當目標 火力全開嗨拚超越老闆

IMP.火力全開，熱情感染小巨蛋全場粉絲。（記者王文麟攝）IMP.火力全開，熱情感染小巨蛋全場粉絲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本新生代男團IMP.首度來台，過去公司社長瀧澤秀明曾在台開唱，隊長影山拓也放話：「我們的目標是，要超越當時（瀧澤秀明）演出時嗨的程度！」成員也透露，瀧澤秀明給了很男子氣概的建議，希望他們全力以赴，果然子弟兵也沒有讓他失望，火力全開帶來多首歌曲，氣氛熱烈。

IMP.由椿泰我（左起）、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介、隊長影山拓也、橫原悠毅組成。（COME ON JKSSP提供）IMP.由椿泰我（左起）、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介、隊長影山拓也、橫原悠毅組成。（COME ON JKSSP提供）

第一次在台演出，基俊介十分緊張，不過前天看到300名粉絲熱情接機，帶給他們很大的自信。隊長影山拓也則分享，來台後品嘗了炒飯、小籠包，且喜歡到還加點，影山拓也一個人就吃了20顆小籠包，希望下次能挑戰吃30顆；鈴木大河愛喝茶，希望能買個幾瓶帶回去。

他們昨以《Overture》登場，嘶吼嗓音點燃現場氣氛，接著《ROCKIN’PARTY》、《Go Higher》把小巨蛋變成大型夜店，椿泰我用中文大喊「我們能來台北很開心」，佐藤新承諾，會努力成為讓粉絲開心且慶幸支持的團體，盼有機會來台開專場演唱會。

