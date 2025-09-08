《潮臺北超Hot謝幕》AKIRA大深V來勢「胸」洶 氣場無敵飆舞師弟

44歲的AKIRA舞力驚人。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《潮臺北》昨迎來7組日本卡司輪番上陣，壓軸登場的是「國民姐夫」AKIRA，他率領兩大師弟團BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER在小巨蛋演出，AKIRA昨身穿黑色西裝、胸前大開深V，氣場全開輾壓全場。

AKIRA胸前開深V，氣場全開，狂飆舞力。（記者王文麟攝）

PSYCHIC FEVER帶來《Reflection》、《RICH & BAD》等歌曲，結合Hip-Hop與R&B的律動感，全員唱跳俱佳，舞台張力十足，成員都很開心見到大家，渡邊廉秀中文「我想去西門紅樓」，半田龍臣則是大喊「我想你，非常想念你餒」。師兄團BALLISTIK BOYZ緊接著登場，用台語大喊「哩賀」向大家問好，並帶來《Most Wanted》、《Animal》等歌曲，將全場情緒推向沸點。

請繼續往下閱讀...

AKIRA（前排中）與BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER同台演出，現場氣氛超嗨。（記者王文麟攝）

最後登場的是AKIRA，昨天一身黑色西裝、戴著墨鏡，站在C位酷炫登場，已經44歲的他跳舞力道完全不輸身旁的師弟，霸氣十足，一連表演《24WORLD》以及放浪兄弟的神曲《Choo Choo TRAIN》，共15人在小巨蛋舞台上又唱又跳，讓氣氛嗨到最後一刻。

