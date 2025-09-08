（威尼斯影展‧台灣之光）陳芯宜二獲肯定 《雲在兩千米》奪最佳沉浸體驗大獎

陳芯宜執導的《雲在兩千米》聚焦台灣獨特文化的故事，奪下威尼斯最佳沉浸體驗大獎。（翻攝自威尼斯影展IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕導演陳芯宜VR新作《雲在兩千米》勇奪本屆威尼斯影展「沉浸式內容競賽單元」最佳沉浸體驗大獎，是她時隔3年二度獲得該獎，台灣作品再度於水都大放異彩！

陳芯宜在2022年就以VR作品《無法離開的人》拿下最佳沉浸體驗大獎，新作《雲在兩千米》由莫子儀、姚以緹主演，故事改編吳明益小說《苦雨之地》，自30部世界各國佳片中脫穎而出拿下大獎。據悉不少欣賞完作品的外媒及產業人士紛紛表示「超乎想像」，還有人直言「這可能就是電影的未來」，給予本片超高評價。

請繼續往下閱讀...

莫子儀（左）、姚以緹主演《雲在兩千米》講述一段悲傷、記憶和愛的旅程。（公視、行者影像提供）

對於二度在威尼斯獲獎，陳芯宜激動說：「我要感謝小說家吳明益，創作出美麗的故事，《雲在兩千米》是有關悲傷、記憶、愛，以及台灣獨特文化的故事。」

威尼斯沉浸式內容競賽單元共同策展人Michel Reilhec大讚陳芯宜擅長以空間來講述故事，看完當下震撼到說不出話，並發出「哇」的讚嘆聲。《雲在兩千米》入圍今年高雄電影節「XR DREAMLAND」國際競賽單元，將在10月和台灣觀眾見面。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法