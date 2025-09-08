晴時多雲

娛樂 最新消息

三立副總龔美富請辭 藍心湄PO文挺江祖平

江祖平決定將一切交由司法。（翻攝自臉書）江祖平決定將一切交由司法。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平3日直接點名前男友、三立資深副總龔美富的兒子龔益霆性侵及家暴，事發至今6天，她昨凌晨指出龔美富父子即便已離開三立，她仍心生恐懼，認為他們知道自己住處，現在只要稍有風吹草動就讓她害怕不已，「每天都要到天亮，才敢在沙發上睡著，連外賣都不敢點。」她和媽媽因此身心俱疲，決定聽從家人建議，讓律師接手後續。

藍心湄向來嗆辣敢言。（翻攝自臉書）藍心湄向來嗆辣敢言。（翻攝自臉書）

而龔美富昨主動請辭三立職務，並發出聲明表示身為人父，無可推卸責任，「關於犬子的案件，我們已委託律師全權處理，一切交由司法單位依法釐清，還原真相。」

此外，藍心湄在社群發文表示：「犯錯就要道歉，罪犯就去坐牢，沒什麼好說的，誰都一樣。」雖未指名道姓，但明顯是在指責龔益霆。

同為八點檔演員的廖家儀也聲援江祖平，希望外界不要再檢討被害者，更首度公開自己童年活在家暴陰影下，曾親眼目睹爸爸拿刀架在媽媽脖子上的過往。此外，三立主播黃倩萍、王偊菁、李文儀和許貴雅等人也在社群發聲力挺江祖平。

點圖放大header
點圖放大body

