娛樂 最新消息

樂天女孩應援美國台灣日 嗑珍奶麵線化身文化大使

琳妲（左起）、嘎琳、筠熹、曲曲、岱縈、小紫、若潼、穎樂赴美秀台式應援。（樂天桃猿提供）琳妲（左起）、嘎琳、筠熹、曲曲、岱縈、小紫、若潼、穎樂赴美秀台式應援。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩飛越太平洋，將台式應援熱力帶到美國華盛頓台灣日活動。現場湧入近500位僑胞與當地民眾，女孩們帶來《客家本色》、《桃猿男兒》等熱舞，還邀觀眾上台互動，讓全場嗨到最高點，被盛讚：「她們就是台灣最強文化大使！」

樂天女孩應援美國台灣日 嗑珍奶麵線化身文化大使小紫（左）十分開心在美國也能吃到大腸麵線。
（樂天桃猿提供）

除了勁歌熱舞，活動後女孩們更親切與粉絲簽名、合影，現場攤位同樣充滿濃濃台灣味，大腸麵線、排骨便當、珍珠奶茶等一應俱全，瞬間讓女孩們找回家鄉味。筠熹喝到真材實料的珍奶笑說：「裡面有仙草和布丁，喝起來完全不會太甜，重點還是台灣珍珠，不是蒟蒻！」

筠熹在美國喝全糖珍奶。（樂天桃猿提供）筠熹在美國喝全糖珍奶。（樂天桃猿提供）

小紫則化身吃貨代表，大啖大腸麵線笑喊：「香菜配大蒜超完美」，還自爆原本想趁出國減肥，卻因美食太誘人而失敗；曲曲也樂翻天，大呼：「這次演出真的幸福到爆表！」

點圖放大header
點圖放大body

