徐若瑄大阪萬博開唱 笑稱「黑色餅乾」丸子頭轉大人

徐若瑄在萬博大阪週活動開唱，台下萬人嗨翻。（威威巖提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐若瑄參與日本大阪萬國博覽會的「大阪週～秋～」活動，其中最受期待的一場特別音樂喜劇祭演出昨天登場，她成為唯一受邀的華人表演嘉賓，特別選唱歐陽菲菲的成名曲《雨中徘徊》，以中日文交錯的方式致敬前輩，台下聚集上萬名觀眾，氣氛熱鬧又溫馨。

徐若瑄（中）與好友米希亞（右）、前輩淺田美代子相見歡。（威威巖提供）

徐若瑄與今年萬博特別有緣，開幕時就曾擔任TECH WORLD館的大使，這次又受邀演出音樂喜劇祭，她表示：「覺得自己這次是以歌手身分來到關西萬博會很開心，可以把音樂和綜藝喜趣結合，透過音樂把歡樂帶給大家，藉此也見到了好久不見的前輩們！」

為符合活動主軸是結合「音樂」與「笑聲」，徐若瑄在34度高溫下頂著延續「黑色餅乾」的招牌丸子頭，她笑說：「是改良後長大成熟版的丸子頭！」由於這場演出召集了許多藝人，演出前主辦方安排先在東京進行彩排，徐若瑄已和好友米希亞相聚；昨天挑大梁主持的是日本綜藝泰斗明石家秋刀魚，多年沒見的秋刀魚更送上一頂棒球帽給徐若瑄，讓她相當驚喜。

