Energy牛奶「空中風火輪」嗨翻雄蛋-全員單手倒立 坤達凌空比愛心 Toro秀假腹肌逗樂歌迷

Energy高雄演唱會耗資千萬打造，5帥的Solo演出也讓粉絲們驚呼值回票價。

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy前晚在高雄巨蛋展開全新「ALL IN 全面進擊」演唱會，耗資千萬製作費打造，橫空穿越舞台、巨型銀色戰馬、能量驅動光環、超能六角形等舞台噱頭，都讓演出內容更豐富，團長牛奶和坤達挑戰10公尺高空彈簧特技，也讓上萬粉絲看得驚呼連連。

16蹲還不夠 秀臂力狂放電

「高雄巨蛋，我們回來了！」Energy團員帶著滿滿能量，到高雄一連舉行兩場演出，以「超能騎士」勁裝高唱《Here I Am》，也帶來熱鬧的《馬上去》等新歌，演唱《天生反骨》時全員「單手倒立」展現超強舞技。

除了團體演出，團員也各自準備Solo舞台，牛奶、坤達演唱會上挑戰極限，完成空中倒立與風火輪旋轉，隨著音樂在空中接連前空翻、後空翻，笑稱這段表演叫「牛轉乾坤」。

過去以「頭轉」舞技聞名的牛奶，這次僅靠兩條彈力繩與全身力量，在空中連續完成風火輪翻轉10圈，震驚全場。坤達則在空中強力拉肌，展現壯碩二頭肌，還能在空中比出愛心，迷倒粉絲。看到牛奶和坤達的驚險演出，書偉笑說：「我唱酬分一點給你們。」

阿弟合體書偉 這回賣聲不賣肉

阿弟與書偉的搭檔演出，則一起找回24年前的夢，當年他們曾差點以雙人團體出道，前晚終於有機會合體演出，開玩笑說：「終於擺脫他們3位了！」阿弟深情開唱，書偉則彈起久未彈的吉他，兩人都有演員身分，特別選唱戲劇及電影主題曲，包含陳奕迅的《我們》、蘇打綠《我好想你》，以及蕭秉治點擊破億情歌《我還是愛著你》。

Toro帶歌迷回到《雪天使》時代，獻唱他20年前創作的主題曲《暴風雨》，他還在台上掀起衣服露「腹肌」，但看起來怪怪的，原來是「假腹肌」圖案內搭衣，團員虧他可能是全亞洲唯一在演唱會上露假腹肌的人。唱到金曲獎年度歌曲《星期五晚上》，台下有許多小朋友跟著熱跳。

