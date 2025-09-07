Travis Japan四度登台 寵粉告白如小籠包

Travis Japan昨在台開唱，穿上日本高中生制服帥氣登場。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本星達拓男團Travis Japan（以下簡稱TJ）昨起一連在台連唱兩天，他們近來經營台灣市場有成，兩天共4400張門票完售，7名成員向鐵粉用中文喊「好久不見」，向新粉感謝「初次見面」，隊長宮近海斗更直呼「這次我們又進化了」。

TJ昨帶來超過20首歌曲，開場化身少女漫畫中的酷帥學長登場，接著穿上白色西裝，呈現他們招牌「百老匯風格」的華麗歌舞表演，讓人看得目不轉睛，下半場則帶來日式和風的演出，不但有歌舞伎元素，還直接把太鼓搬上舞台，現場氣氛熱烈。

他們是第四度來台，七五三掛龍也直呼「好像回到家鄉一樣」，川島如惠留希望把小籠包的湯汁裝在保溫杯中帶回日本，宮近海斗、川島如惠留接連告白「你是我的小籠包，我們想吃你們」。松田元太則無厘頭地說出「你是我的元大銀行」，原來是他得知台灣銀行的名稱，與他的名字只差一個點，希望銀行高層能找他拍廣告。

