娛樂 最新消息

《人物專訪》來自失聰家庭 兒時曾自卑 廖曉彤打造聾聽共融舞台

《人物專訪》來自失聰家庭 兒時曾自卑 廖曉彤打造聾聽共融舞台廖曉彤推動聾人文化與藝術平權，創立公益計畫「聲音藏在」。
（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

廖曉彤近年致力推動聾人文化與藝術平權，創立公益計畫「聲音藏在」，打造聾聽共融的舞台，舉辦《2025聲音藏在聾聽共融公益演唱會》，延續2022、2023年兩屆活動的感動，演唱會依舊「免費索票」，她坦言為了籌措經費與尋找贊助，曾陷入失眠與自我懷疑，「很怕再一次被拒絕。」

2024年廖曉彤一度停辦，原因除了進組拍戲，還有長期的自我懷疑，「我會想，我是不是沒辦法再承受那些被拒絕？是不是能力不夠？」但命運總在低潮時伸出援手，一位劇團導演看出她的掙扎，主動分享補助申請經驗，並提供工作空間，她說：「如果沒有這些夥伴，我真的不敢想會怎樣。他們給我安全感，讓我相信自己還能繼續走下去。」

廖曉彤來自聾人家庭，父母皆為聽障者，她童年因不想被貼上「不一樣」的標籤，曾刻意向同學隱瞞父母是聾人身分，「小時候看到別人投來異樣眼光，甚至聽過長輩說『好可憐』，那種感覺會被內化，讓我更自卑」，但隨著社會對手語與聾人文化逐漸友善，她也慢慢學會接納與驕傲。

兩屆演唱會累積下來，反饋遠超乎預期，不少聽障觀眾在現場落淚，並主動排隊分享感動，甚至帶動其他城市仿效。廖曉彤笑說：「或許有一天，其他地方都能接手辦，我就不用再辛苦了。」雖是玩笑話，但她清楚明白，「聲音藏在」已不只是演唱會，而是一座橋梁，連結聽得見與聽不見的世界，「我常常懷疑自己，但一次次被幫助後，我相信善意真的會循環。」

點圖放大header
點圖放大body

