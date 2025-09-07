江祖平蒐證提告龔益霆 吳婉君壞特?te誇勇敢

江祖平踢爆龔益霆在交往期間涉嫌下藥性侵，還對其他女性性騷，掀起社會輿論熱議。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺、鄭景議、陽昕翰／台北報導〕江祖平近日怒控前男友、三立副總龔美富的兒子龔益霆在交往期間涉嫌下藥性侵，以及對其他女性的性騷事件，掀起社會輿論熱議。士林地檢署4日分案偵辦，內湖警分局昨聯繫上江祖平，不過據了解江祖平現在情緒十分低落，還無法出面做筆錄，檢警將尊重當事人狀況，等她情緒穩定後再安排報案程序。警方指出江祖平如正式報案，將交由婦幼警察隊協助製作筆錄，全案會在檢方指揮下偵辦。

吳婉君讚江祖平勇敢。（資料照，記者陳奕全攝）

另外，許多網友心寒過往合作的演員、同事們幾乎噤聲，江祖平理解大夥的為難，替他們緩頰，坦言大家因工作不便表態，私下仍給予她溫暖支持，強調「我並不是單打獨鬥」。

壞特?te力挺江祖平的勇氣。

（資料照，記者潘少棠攝）

吳婉君今年3月遭趙駿亞家暴分手，至今尚未復工，同為三立演員的她昨發文表示「沒有同意就是性侵」，雖未指名道姓，在此時機點應是為江祖平發聲。三立《戲說台灣》演員簡家瑋在一票沉默的演員中逆風力挺江祖平，認為她勇敢說出遭遇的行為很有種，「在自己上班的地方，敢爆長官兒子的料，真的有夠猛。」

曾獲金曲獎最佳新人肯定的女歌手壞特?te力挺她的勇氣，認為江祖平花很大勇氣才敢說出口，卻被不斷挖出隱私，「然後她說的話被質疑，再把她貼上瘋女人的標籤。」江祖平親自感謝壞特送暖，還透露龔益霆私下情勒不斷的恐怖舉動。

江祖平昨提到目前正積極搜集相關受害者的資料，打算一並呈交檢警。她也透露媽媽知情後，心疼地哭了3小時，並說她踢爆龔益霆惡行後，私人手機號碼竟外洩，被不知名人士傳訊息騷擾，讓她感到毛骨悚然。

至於江祖平指出有電視台女員工也遭龔益霆性騷，三立昨4度發出聲明滅火，特別找律師賴芳玉擔任調查性平事件的外部公正人士，強調提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，支持受害者對抗不法。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

