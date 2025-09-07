晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Jolin快閃開唱 忘詞打趣歌詞印錯

Jolin快閃開唱 忘詞打趣歌詞印錯蔡依林推出新專輯，因為早睡的作息掀起話題。
（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林寵粉無極限，昨天下午突襲信義區的咖啡酒吧開唱。Jolin帶著吉他手以不插電的形式開唱，唱到抒情經典《假裝》意外忘詞，當場直喊：「Sorry」，幽默補充：「是歌詞印錯了，不是我的問題，絕對是這樣子的。」

蔡依林突襲信義區開唱，與現場的粉絲合照留念。（華納音樂提供）蔡依林突襲信義區開唱，與現場的粉絲合照留念。（華納音樂提供）

Jolin自曝每晚9點30分就上床睡覺，發現自己變得「更漂亮」引發歌迷話題。許多網友乖乖「聽話」響應，讓天后多了個「大人界巧虎」的稱號，認為她說的話比醫生還有用。

蔡依林唱到忘詞很害羞。（記者陽昕翰攝）蔡依林唱到忘詞很害羞。（記者陽昕翰攝）

唱片公司企劃「Pleasure 930」活動，驚喜打造在白天進行的快閃派對，邀請歌迷早起用最自然、愉悅的狀態享受音樂，昨天上午9點多就有歌迷到活動現場響應。Jolin則是在下午2點現身，她才進到店裡準備，滿場歌迷立刻對著15日要過生日的天后高喊：「蔡依林生日快樂！」熱情送上祝福。

Jolin唱完新歌《Fish Love》笑說：「我只唱錯一個字而已，我好棒！」她更招認前幾天跟吳青峰等好友聚會所以熬夜：「巧虎那天熬夜了，今天變得不漂亮了！」請粉絲若有拍照回家記得幫忙修圖。

Jolin談到：「從5月專輯發行到現在，很少有這麼近距離見面的機會，我們是自己主動想做這件事，能有一個跟歌迷之間的小活動。」唱到另首新歌《Pillow》時，也把《玫瑰少年》巧妙結合，讓現場歌迷嗨翻。

天后演出後臨時宣布舉辦簽名會，親切問道：「有帶專輯嗎？我可以幫你們簽名！」更表示：「不久後會有見面的機會！」暗示接下來仍會有跟歌迷見面的活動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中