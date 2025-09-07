Jolin快閃開唱 忘詞打趣歌詞印錯

蔡依林推出新專輯，因為早睡的作息掀起話題。

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林寵粉無極限，昨天下午突襲信義區的咖啡酒吧開唱。Jolin帶著吉他手以不插電的形式開唱，唱到抒情經典《假裝》意外忘詞，當場直喊：「Sorry」，幽默補充：「是歌詞印錯了，不是我的問題，絕對是這樣子的。」

Jolin自曝每晚9點30分就上床睡覺，發現自己變得「更漂亮」引發歌迷話題。許多網友乖乖「聽話」響應，讓天后多了個「大人界巧虎」的稱號，認為她說的話比醫生還有用。

唱片公司企劃「Pleasure 930」活動，驚喜打造在白天進行的快閃派對，邀請歌迷早起用最自然、愉悅的狀態享受音樂，昨天上午9點多就有歌迷到活動現場響應。Jolin則是在下午2點現身，她才進到店裡準備，滿場歌迷立刻對著15日要過生日的天后高喊：「蔡依林生日快樂！」熱情送上祝福。

Jolin唱完新歌《Fish Love》笑說：「我只唱錯一個字而已，我好棒！」她更招認前幾天跟吳青峰等好友聚會所以熬夜：「巧虎那天熬夜了，今天變得不漂亮了！」請粉絲若有拍照回家記得幫忙修圖。

Jolin談到：「從5月專輯發行到現在，很少有這麼近距離見面的機會，我們是自己主動想做這件事，能有一個跟歌迷之間的小活動。」唱到另首新歌《Pillow》時，也把《玫瑰少年》巧妙結合，讓現場歌迷嗨翻。

天后演出後臨時宣布舉辦簽名會，親切問道：「有帶專輯嗎？我可以幫你們簽名！」更表示：「不久後會有見面的機會！」暗示接下來仍會有跟歌迷見面的活動。

