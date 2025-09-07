蔡明亮帶極致手工電影「回老家」 威尼斯映後10分鐘掌聲致敬大師

《回家》於第82屆威尼斯影展非競賽單元世界首映，製片王雲霖（左起）、監製李康生、導演蔡明亮、演員亞儂弘尚希一同出席首映紅毯。（汯呄霖電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕名導蔡明亮的最新長片《回家》5日於第82屆威尼斯影展非競賽單元舉行世界首映，為影展尾聲壓軸登場，全場座無虛席。映後觀眾起立鼓掌長達10分鐘，向這位曾以《愛情萬歲》摘下金獅獎的大師致敬。蔡明亮更笑稱，帶著新作重返水都，就像「回老家」。

《回家》片長65分鐘，源自演員亞儂弘尚希返鄉寮國的契機，蔡明亮拍下旅途中所見空屋、修建樓房與日常人事物，象徵漂泊命運與對故鄉的牽掛，亞儂的家人也全員入鏡，質樸影像獲讚「極具療癒」。該片也是蔡明亮推行「手工電影」理念的極致實踐，僅用一台攝影機、一台相機，在3週內完成拍攝。

首映當日，蔡明亮攜監製李康生與亞儂一同出席，影展主席親自迎接，觀眾更在他們入場時爆出如雷掌聲。除新片，《愛情萬歲》也以4K修復版重映，恰逢費比西獎百週年，蔡明亮獲頒終身成就特別獎，這是他獲得的第7座費比西獎，他感性表示，從影以來因有影評人支持，讓自己一點也不寂寞。

