韓啦啦隊4女神是吃貨 河智媛愛看恐怖片 禹洙漢自招膽小鬼

李珠熙（左起）、禹洙漢、河智媛、朴昭映昨出席粉絲見面會，開心感謝粉絲支持。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊人氣女神河智媛、禹洙漢、朴昭映、李珠熙昨在三創舉辦粉絲見面會，4位女神受訪時直呼看到很多熱情粉絲感到很開心，她們也收到很多粉絲送的應援餅乾，其中朴昭映熱愛牛軋餅，笑稱可以一個人吃掉全部。

聊起台灣零食4個女神都化身「小吃貨」，李珠熙說她喜歡草莓和巧克力口味的泡芙，禹洙漢、河智媛也不忘感謝粉絲熱情投餵。而本月正逢鬼門開，被問及會不會害怕，河智媛說自己很喜歡看恐怖電影，禹洙漢則自招膽子小，平常和河智媛睡一間，每次對方把燈關掉時，她都會覺得有涼意。

請繼續往下閱讀...

河智媛與禹洙漢除了在韓國應援外，今年也加入樂天啦啦隊女孩行列，在台灣圈粉無數。而朴昭映與李珠熙目前則分別在韓國職棒‍三星獅、SSG登陸者做應援，兩人也說如果未來有機會的話會希望也能夠來台發展。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法