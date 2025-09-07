（潮臺北今尬魅力）AKIRA笑談愛子獻寶 IMP.吸300粉絲接機 老闆瀧澤秀明來台盯場

AKIRA蓄鬍留著鬈髮，預告將有新作品要問世。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「潮臺北」今天將迎來多組日本團體，「國民姐夫」AKIRA率領師弟團PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ帶來精彩歌舞表演，瀧澤秀明子弟兵IMP.首度來台演出，昨抵台吸引300名粉絲接機，瀧澤秀明也低調早一步來台，親自盯場。

IMP.成員影山拓也（左起）、鈴木大河、基俊介、佐藤新、椿泰我、松井奏、横原悠毅首度公開來台，吸引300名粉絲接機。（記者王文麟攝）

AKIRA在上個月23日過生日，昨受訪他笑說，晚上睡覺時被妻兒吵醒，送了他手繪卡片之外，兒子還拿了一袋禮物，裡面全是他最珍貴的玩具，果然沒多久兒子就收回去了，不過讓他十分開心。最近他十分想念台南豐盛的美食，更稱擔仔麵是他的拿手菜，對此非常有自信。

請繼續往下閱讀...

太太林志玲（右）和兒子小寶貝一起為AKIRA慶生，寫卡片、送禮物。（翻攝自臉書）

今天AKIRA將與師弟一起演出，他事先傳訊提醒，希望師弟們在表演時能夠帶著驕傲的心情，將屬於他們的「娛樂」帶給大家。將與AKIRA師弟團同台演出的是瀧澤秀明的子弟兵IMP.，他們是首度來台灣表演，昨天現身松山機場，7人一字排開與粉絲揮手打招呼，不過或許是第一次抵台，成員們肉眼可見緊張，期待他們今天的表演。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法