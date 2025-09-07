晴時多雲

娛樂 最新消息

（潮臺北尖叫掀頂）KiiiKiii預告12月3度登台 NMIXX送飛吻飆唱功

KiiiKiii的成員Kya（左起）、Haum、Jiyu、Sui、Leesol活力滿滿。（記者王文麟攝）KiiiKiii的成員Kya（左起）、Haum、Jiyu、Sui、Leesol活力滿滿。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《潮臺北》昨天迎來4組韓國女團，ITZY、CHUNG HA（請夏）、NMIXX及KiiiKiii等團體輪番上陣，連續兩小時以上的表演，讓小巨蛋現場尖叫聲不斷。

開場由KiiiKiii打頭陣，她們以青春率性的表現展現新生代女力，她們演唱破千萬神曲《I DO ME》等歌曲，以清新能量瞬間點燃現場。她們今年5月才在高雄世運主場館演出，昨天就站上小巨蛋，不忘品嘗了鳳梨酥、芒果冰、小籠包和蛋塔等美食，更告白「謝謝大家愛我們、我愛你」，讓現場尖叫聲不斷，並預告12月將3度來台參與AAA頒獎典禮，成員Sui更將擔任ACON主持人。

NMIXX的Sullyoon（中）站最中間十分亮眼。（記者王文麟攝）NMIXX的Sullyoon（中）站最中間十分亮眼。（記者王文麟攝）

NMIXX繼4月在林口開唱以及擔任味全龍賽後表演嘉賓之後，昨天第3度在台演出，帶來《DICE》、《Love Me Like This》等6首夯曲，她們很開心現場來了很多NSWER（粉絲名），成員JIWOO為大家送上飛吻，大讚「你們好可愛」，Lily則是驚喜獻唱《Roller Coaster》，展現超強唱功十分寵粉。

