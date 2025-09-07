70歲丹佐華盛頓不怕AI未來模仿情感 「我可能已經不在了」

丹佐華盛頓在《上流×下流》化身音樂界傳奇人物，除了面對音樂產業改變的挑戰，好友的孩子還被誤當成他的孩子遭綁架。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕Apple TV+新片《上流×下流》找來影帝丹佐華盛頓第5度合作大導演史派克李，70歲丹佐在片中飾演唱片業大亨，面對音樂產業改變的挑戰，提到現今電影業面對科技衝擊，他直言不只是電影業，而是整個產業碰到的問題，「幸運的是，當AI（人工智慧）達到可以模仿情感的境界時，我可能已經不在了！」

該片改編自日本電影巨匠黑澤明在1963年上映的《天國與地獄》，描述丹佐飾演的音樂界傳奇人物大衛，素有「業界最敏銳耳朵」的稱號，讓家人意外成為綁票勒索的目標，但綁匪卻錯綁了他的好友兼司機的兒子，他因此面對攸關生死的道德抉擇。

請繼續往下閱讀...

影帝丹佐華盛頓（右）第5度和導演好友史派克李合作新片《上流 ×下流》。（Apple TV+提供）

★《上流×下流》致敬黑澤明 史派克李5度合作丹佐不畫句點

史派克李大讚黑澤明是史上最偉大的電影人之一，更強調並非單純重拍，「當丹佐在相隔這麼多年後，再次給我這個機會與他合作時，我們知道不能單純地『重拍』這部片，而是要『重新詮釋』它。」

提到產業衝擊，丹佐表示：「我不知道用『威脅』來形容是否恰當，之前就討論過這個話題。」他說每當有新的科技出現，人們都在擔心末日來臨，現在則是AI，「或許他們是對的，但沒人能預測這一切會如何發展。」他形容AI無法模仿情感，就算未來可以，他也不太擔心，甚至可能已不在了，「因為感受、情感和靈魂會持續進化和改變。」

導演史派克李（左）和丹佐華盛頓出席新片《上流×下流》首映，史派克李的衣服上印有原版黑澤明電影《天國與地獄》的劇照。（法新社）

兩人首度合作《愛情至上》已經過了35年，史派克李今年曾在坎城影展首映時說，這次可能會是他與丹佐最後一次合作，但此次受訪則說：「現在我改變想法了，我願意繼續和丹佐華盛頓合作，讓『丹和李』這對活力組合不只停在這部電影！」讓人期待他們繼續激盪出不同火花。《上流×下流》已於Apple TV+上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法