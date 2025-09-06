導演處女作獲15分鐘掌聲 舒淇擁抱《女孩》淚灑水都

邱澤（左起）、導演舒淇、白小櫻、9m88帶著《女孩》亮麗出席威尼斯首映紅毯。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕舒淇首執導演筒，帶著電影《女孩》亮相第82屆威尼斯影展，前天舉行世界首映，映後全場觀眾起立鼓掌15分鐘，舒淇難掩激動落淚，當場擁抱演員白小櫻、9m88與邱澤。

舒淇今年憑藉導演首作入圍主競賽單元，角逐最高榮譽金獅獎，她坦言當導演壓力很大，過去當演員只要專注在角色上，還有餘力在意造型與儀態，如今以導演身分參展，從清晨醒來便掛心觀眾的反應與評論。

電影致敬恩師侯孝賢，舒淇表示侯孝賢對她最大的啟發是導戲要「先把人物立住」，因此在《女孩》中，她盡力以人物為核心建構故事。電影男主角邱澤則是首度征戰歐洲三大影展，他完全應驗了「娶某前生子後」運勢超旺，在片中飾演的父親角色讓他重新思考與亡父間的關係，「經過這部電影跟他有很多的對話，雖然他已經在天堂了，心裡面也同時有很多的釋懷。」

