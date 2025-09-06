《鬥陣欸》破1.5億慶功 《角頭3》明年殺進美國揪好萊塢巨星助陣

《角頭－鬥陣欸》全台票房突破1.5億，演員群前晚齊聚慶功。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕年度最賣座國片《角頭－鬥陣欸》全台票房突破1.5億，劇組前晚開心慶功，監製張威縯率領主要演員一同出席，同步宣布電影《角頭3》預計明年開拍，並將遠赴美國取景。高捷更語出驚人透露「會有好萊塢巨星加盟」，掀起熱烈討論。

張威縯表示，《角頭3》已與美方製作團隊接洽，由於高捷素有「台版艾爾帕西諾」之稱，被問及是否可能與本尊同台，張威縯笑說：「這樣我可能會破產！」現場更有人提議找尼可拉斯凱吉，高捷直言：「他已經沒有票房了！」引發驚呼聲。

高捷（前排右）透露《角頭3》會有好萊塢巨星加入，笑虧尼可拉斯凱吉沒票房，讓一旁孫鵬忍不住笑出來。（記者胡舜翔攝）

除電影新計畫，劇組也透露《角頭影集》正緊鑼密鼓後製，張威縯信心滿滿表示，作品已歷經10多次剪輯，期望能趕在農曆年前推出，「觀眾一定會驚訝台灣怎麼會有這麼好的影集。」

記者會上高捷特別澄清近日遭冒名交友，呼籲影迷切勿受騙，「我還需要交友嗎？有事都請仁哥（王識賢）幫忙處理」，一旁孫鵬則幽默回應「處理事情有分輕重緩急，這種冒名的我先放著。」除了避談先前疑似被孫安佐前女友爆料家務事，他更引用電影口號表示：「該出手時就出手！」

