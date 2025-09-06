晴時多雲

娛樂 最新消息

李㼈挺受害人勇敢發聲 吳鈴山稱江祖平很仗義

李㼈（右）分享從女兒李紫嫣小時候就教育她無論身處何種場合，都要提高警覺保護自己。（記者陳奕全攝）李㼈（右）分享從女兒李紫嫣小時候就教育她無論身處何種場合，都要提高警覺保護自己。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕李㼈昨與女兒李紫嫣、吳鈴山、吳迪、楊尹嵐和山豬妹錄製《百變智多星》，談及過往曾合作的女演員江祖平，近日接連爆料三立副總龔美富的兒子龔益霆性侵一事，李㼈認為若真有人受害，就應勇敢說出來；吳鈴山則說在工作上很感謝副總的照顧，但對事件不便評論，僅以身為父親的立場表達關切。

吳鈴山（右）帶兒子吳迪錄影，分享近期對江祖平事件的看法。（記者陳奕全攝）吳鈴山（右）帶兒子吳迪錄影，分享近期對江祖平事件的看法。（記者陳奕全攝）

吳鈴山坦言雖未與龔益霆有過接觸，不過談到副總龔美富，他表示一路以來都受到照顧，自己身為局外人不便評論。至於江祖平，他回憶過往合作印象，形容對方心直口快、很仗義。

李㼈則抱持中立態度，他強調對此事僅從新聞得知原委，但認為有事情說出來是對的，「有些人可能害怕，不敢發聲。若真的做錯事，就要承認，但一切仍待司法釐清。」

李紫嫣透露自己入行後未曾遇到不當對待，所接觸的劇組氛圍都很友善；李㼈也補充，無論男女在演藝環境中都要保護自己，性別平等時代更應彼此警惕。

點圖放大header
點圖放大body

